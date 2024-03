۱۰ بازی نینتندو سوییچ که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ باید تجربه کنید

طی این مقاله، ۸ بازی فوق‌العاده در سبک‌های مختلف را به دارندگان کنسول نینتندو سوییچ پیشنهاد می‌دهیم تا در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ چندان سردرگم نباشند.

به عقیده بنده، اشخاص در تعطیلات نوروز به ۳ دسته تقسیم می شوند:

گروهی که همیشه کار دارند، باز هم در این ایام کار دارند! انگار طلسم این«کار» هیچوقت شکسته نمی‌شود؛ هر موقع می‌پرسید وقت داری؟ شتاب زده پاسخ می‌دهند: «الآن نه، کار دارم!» پس بگذارید به «کارشان» برسند و از این گروه عبور کنیم.

گروه دوم، گروهی هستند که از همان ابتدا اصلا کاری نداشتند؛ در واقع بیکارترین افرادی هستند که روی کره زمین وجود دارند. بدون داشتن هیچگونه برنامه فقط به فکر گذراندن روز و شب‌های خود هستند. این افراد هم در بحث ما جایی ندارند.

گروه سوم، دسته بازی‌بازان نخبه محسوب می‌شوند. این افراد می‌دانند که از زندگی خود چه چیزی می‌خواهند و چه کاری را چه زمانی باید انجام دهند. بدین ترتیب دانستن همین «چه» باعث شده که ایام تعطیلات نوروز، هم در کنار خانواده خود باشند، هم به کارهای خود برسند و هم بدانند چه بازی هایی را باید تجربه کنند؛ چرا که دیگر نیاز نیست تمام وقت خود را به پیدا کردن بازی های برتر کنسول خود اختصاص دهند.

بازیبازان گروه اول، دوم و سوم، توجه فرمایید! اگر نینتندو سوئیچ دارید و نمی‌دانید چه بازی هایی در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ می‌توانند برای ساعاتی شما را سرگرم خود بکنند، این مقاله برای شما نوشته شده است. لطفا ساده از کنار آن عبور نکنید!

در معرفی ۱۰ بازی برتر کنسول نینتندو سوییچ، سعی بر این بوده که بتوانیم عناوین کمتر دیده شده این کنسول را به مخاطبان معرفی کنیم و بدیهی است که علت عدم حضور برخی از بازی های معروف و سرشناس در این لیست، به معنای نبودن در میان برترین ها نخواهد بود؛ همچنین شایان ذکر بوده که عناوین معرفی شده در این لیست ممکن است علاوه بر نینتندو سوییچ، روی کنسول های دیگری نیز منتشر شده باشند و انحصاری این کنسول دوست داشتنی نباشند.

۱- Octopath Traveler 2

Nintendo Switch ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Hollow Knight, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 3

منبع متن: gamefa