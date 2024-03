۸ بازی PS5 که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ باید تجربه کنید

طی این مقاله، ۸ بازی فوق‌العاده در سبک‌های مختلف را به دارندگان کنسول PS5 پیشنهاد می‌دهیم تا برای تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ چندان در فهرست عناوین فروشگاه و پلی استیشن پلاس سردرگم نباشند. در این فهرست سعی شده سرویس پلاس و دسترسی کم‌هزینه‌تر در نظر گرفته شود.

۱- Sifu

4- Marvel’s Midnight Suns, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Final Fantasy 7 Rebirth, Guardians of the Galaxy, Immortals: Fenyx Rising, Marvel’s Midnight Suns, Pacific Drive, PS Plus, Resident Evil 2 Remake, Sony

منبع متن: gamefa