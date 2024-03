معرفی فیلم eXistenz| معنای حقیقی وجود

در دومین روز از بهار طبیعت، مروری می‌کنیم بر یکی از مهم‌ترین آثار کارنامه‌ی حرفه‌ای دیوید کراننبرگ افسانه‌ای، یعنی فیلم eXistenz محصول سال ۱۹۹۹.

دیوید کراننبرگ یکی از بزرگترین کارگردان‌های سینمای وحشت می‌باشد که نام وی با خلق یکی از جنجالی‌ترین زیر سبک‌های ژانر وحشت، یعنی Body Horror یا وحشت جسمی گره خورده است. علی‌رغم اینکه توصیف فیلم‌های دیوید کراننبرگ در قالب یک ژانر کار چندان ساده‌ای نیست؛ اما به طور کلی سینمای کراننبرگ را می‌توان به سه فاز تقسیم کرد.

فاز اول سینمایی وی که با اولین فیلم بلند وی یعنی Stereo آغاز می‌شود و با آثاری همانند Crimes of The Future (جرم‌های از آینده)، Shivers (رعشه‌ها) و Videodrome (ویدیودروم) ادامه می‌یابد را می‌توان در تولد، رشد و بلوغ Body Horror خلاصه کرد. نوع جدیدی از ترسی که دیوید کراننبرگ در این آثار با آن به شکار کابوس‌های مخاطبان می‌رود نه در جامپ‌اسکیرهای وقت و بی‌وقت که بلکه بر سکانس‌هایی خشونت‌آمیز استوار هستند که تغییرات و استحاله‌های پیچیده‌ای را در بدن انسان به آرامی و با جزئیات کامل به تصویر می‌کشند.

برای ذهن مخاطب این سکانس‌ها همانند بریدن دست با کاغذ است. همانند لحظه‌ی برش، هنگام تماشای آثار کراننبرگ مخاطب چیزی حس نمی‌کند؛ اما با گذشت زمان لحظه لحظه گستره‌ی زخم بیشتر نمایان می‌شود و تنها در انتهای کار است که مخاطب از شدت ضربه‌ی وارد شده به خود آگاه می‌شود.

آثاری که کراننبرگ در این فاز از زندگی حرفه‌ای خود خلق می‌کند؛ بعدها منبع الهام تعدادی از بدنام‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما می‌شوند؛ آثاری که شاید تنها شباهتشان به آثار کراننبرگ، نحوه‌ی خاص به تصویر کشیدن وحشت و خشونت باشد و هیچ‌وقت حتی نزدیک به درک عمق آثار وی نمی‌شوند. در فاز دوم زندگی حرفه‌ای خود، کراننبرگ از سینمای وحشت فاصله می‌گیرد و به سمت ژانر درام حرکت می‌کند. آثاری همانند Cosmopolis (جهان‌شهر)، A History of Violence (تاریخچه‌ی خشونت) و Eastern Promises (قول‌های شرقی) از آثار مشهور کراننبرگ در این فاز هستند.

فاز سوم که با بازسازی فیلم Crimes of The Future آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد؛ آغاز بازگشت کراننبرگ به سینمای وحشت است. فیلم مورد بحث این مقاله یعنی Existenz (وجود) یکی از آثار انتقالی کراننبرگ از فاز اول به فاز دوم سینمای وی است. فیلم eXistenz نه در دسته‌ی آثاری همانند Crash (تصادف ) و History of Violence قرار می‌گیرد و نه آن را می‌توان در زمره‌ی آثاری همچون Crimes of The Future قرار دارد. این فیلم بر پایه‌ی ترکیب المان‌هایی از سینمای قدیم و جدید کراننبرگ بنا شده است.

