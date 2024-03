ساخت فیلم The Sims با حضور مارگو رابی

پس از موفقیت فیلم باربی به نظر می‌رسد که مارگو رابی بیکار ننشسته و در اثر متفاوت دیگری به نام The Sims به ایفای نقش خواهد پرداخت.

یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین فرنچایزهای تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی به The Sims (سیمز) مربوط می‌شود که در سال ۲۰۰۰ میلادی کار خود را آغاز کرد و طی ۲ دهه گذشته چندین و چند نسخه از آن در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. فرنچایزی جذاب ساخته شده توسط استودیو بازیسازی ماکسیس که شبیه‌ساز زندگی را برای مخاطبینش به ارمغان آورده و به مانند یک انسان واقعی می‌توانید هر کاری که دوست دارید را در دنیای آن انجام دهید.

حال در خبری غیرمنتظره خبرگزاری The Insneider گزارشی را منتشر کرده که خبر ساخت اقتباس سینمایی The Sims با حضور مارگو رابی را می‌دهد؛ اقتباسی که توسط کمپانی فیلم‌سازی شخصی وی یعنی LuckyChap تهیه می‌شود که در سال ۲۰۱۴ میلادی تاسیس شده است. سکان هدایت این پروژه نیز بر عهده کیت هرون قرار دارد که سابقه کارگردانی سریال Loki را بر عهده داشته و در عین حال یکی از کارگردانان فصل دوم The Last of Us محسوب می‌شود. کمپانی الکترونیک آرتس که وظیفه نشر نسخه‌های مختلفی از فرنچایز سیمز را در گذشته بر عهده داشته، این بار در قامت تهیه‌کننده نقشی اساسی در تولید فیلم اقتباسی آن ایفا خواهد کرد.

شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که ساخت فیلم The Sims از سال ۲۰۰۷ میلادی توسط کمپانی فاکس قرن بیستم در میان بوده و برایان لینچ و جان دیویس به ترتیب وظیفه نویسندگی و تهیه‌کنندگی این پروژه را بر عهده داشتند؛ پروژه‌ای که در سال ۲۰۱۹ با خریده شدن این کمپانی توسط دیزنی برای همیشه به خاطرات پیوست. حال مارگو رابی که سال گذشته با فیلم باربی در مرکز توجه سینماگران قرار گرقته بود، وارد میدان شده تا توسعه یکی از عجیب‌ترین اقتباس‌ها از دنیای بازی‌های ویدیویی را بر عهده بگیرد.

باید صبر کرد و دید که اقتباس سینمایی The Sims چه داستانی را برای روایت در نظر خواهد گرفت.

منبع: کامیک‌بوک