داستان بازی Marvel 1943: Rise of Hydra در پاریس جریان دارد + جزئیات بیشتر

استودیوی Skydance New Media اطلاعات جدیدی از بازی اکشن ماجراجویی داستان محور Marvel 1943: Rise of Hydra را به اشتراک گذاشته است. بازی Marvel 1943: Rise of Hydra به عنوان جدیدترین اثر ایمی هنیگ (Amy Hennig)، خالق سری Uncharted، روز گذشته به صورت رسمی معرفی شد. داستان این بازی اکشن ماجراجویی در دوران جنگ جهانی […]