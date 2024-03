یک افشاکننده معتبر ادعا کرده است که بازسازی عناوین Crazy Taxi و Jet Set Radio با استفاده از موتور Unreal Engine 5 انجام می‌شود.

این خبر توسط MbKKssTBhz5 منتشر شده است که در گذشته اطلاعات بازی‌های مربوط به شرکت SEGA را به طور دقیق گزارش کرده بود. این کاربر در توییتر (پلتفرم اجتماعی X) به سوالاتی در رابطه با بازی‌های آینده SEGA پاسخ داد و اعلام کرد که بازسازی عناوین Crazy Taxi و Jet Set Radio با استفاده از موتور Unreal Engine 5 انجام خواهد شد.

همچنین گفته شد که عنوان جدید Streets of Rage توسط یک استودیوی بازی‌سازی کانادایی در حال ساخت است و در آینده نیز شاهد عرضه یک عنوان موبایلی از این فرنچایز خواهیم بود. Crazy Taxi و Jet Set Radio هر دو در مراسم The Game Awards 2023 و در کنار سه بازی دیگر معرفی شدند. Shinobi ،Golden Axe و Streets of Rage به عنوان بخشی از استراتژی جدید این شرکت ژاپنی عمل می‌کنند.

تاکنون SEGA تاریخ انتشار رسمی هیچ یک از این بازی‌ها را اعلام نکرده است؛ اما افشاگر مذکور گفته که Streets of Rage اواخر امسال عرضه خواهد شد. در اوایل سال جاری، رسانه Insider Gaming گزارش داد که سه عنوان کلاسیک دیگر (Panzer Dragoon ،Neon Genesis Evangelion و Sakura Taisen) نیز توسط شرکت SEGA در حال توسعه هستند. کمپانی ژاپنی هنوز به طور رسمی هیچ یک از این سه پروژه را معرفی نکرده است.