معرفی فیلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | آوازی از خون و انتقام

در روزهای اول سال جدید، به سراغ یک فیلم موزیکال و خون‌آلود از تیم برتون یعنی Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street محصول سال ۲۰۰۷ می‌رویم. هروقت که اسم تیم برتون را می‌شنویم، به سرعت یاد فضای فانتزی و تاریک سینمای او می‌افتیم و فیلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street نیز […]

معرفی فیلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | آوازی از خون و انتقام امیررضا نوذرپور ۱۸:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳