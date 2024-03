نقد و بررسی فیلم Land of Bad | همان کلیشه آشنا

فیلم Land of Bad به کارگردانی ویلیام اوبنک ماه گذشته اکران شد. در این فیلم اکشن-تریلر، لیام همسورث، لوک همسورث و راسل کرو به ایفای نقش می‌پردازند.

«سرزمین بد» با بودجه حدود ۲۰ میلیون دلاری ساخته شده است. داستان فیلم «سرزمین بد»، داستانی کلیشه‌ای و قابل پیش بینی است. ۴ نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا در کنار یک مامور تازه کار نیروی هوایی (لیام همسورث) به کمک پشتوانه هوایی -پهباد قصد دارند مامور اسیر شده سازمان سیا در فیلیپین را نجات دهند.

از همان ابتدا شاهد تدوینی موازی هستیم. از یک طرف کینی و گروه ۴ نفره ارتش قصد انجام ماموریت نجات اسیر «سیا» در فیلیپین را دارند و از طرفی هم راسل کرو و همکارانش در پایگاه ارتش، مسئولیت حمایت هوایی از گروه نجات را برعهده دارند. همان ابتدای فیلم مشخص می‌شود با فیلمی نوآورانه روبه‌رو نیستیم و باید خود را آماده اثری کلیشه‌ای کنیم. در حالی که اعضای گروه دلتا آماده عملیات نجات دشواری هستند؛ کاراکتر اصلی (کینی) با شوخی‌هایش و دیالوگ‌های کمدی‌ای که رد و بدل می‌کند نشان می‌دهد که قرار نیست با اثری جدی روبه‌رو شویم. البته «سرزمین بد» به هیچ وجه اکشن-کمدی نیست و از قوانین آن ژانر تبعیت نمی‌کند. بلکه فیلمساز صرفا با استفاده از شوخی قصد دارد فرار رو به جلو کند تا از انتقادات نسبت به موقعیت‌های فیلم، خودش را مبرّا سازد.

البته کارگردان فیلم، ویلیام اوبنک، تازه کار نیست و «سرزمین بد» پنجمین فیلم سینمایی بلند او محسوب می‌شود. پیش از این اوبنک چهار فیلم Love 2011، The Signal 2014، Underwater 2020 و Paranormal Activity: Next of Kin 2021 را ساخته بود که از طرف مردم و منتقدان مورد پسند واقع نشدند. اوبنک همچنین صرفا در یک ژانر خاص حضور نداشته و در ژانر‌های مختلفی از جمله درام، موزیک، ترسناک و اکشن کار کرده است.