انتشار پوستر جدید فیلم Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2

پوستر جدیدی از فیلم ترسناک و اسلشر Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 منتشر شده است.

یکی از موضوعات داغ و بحث برانگیز این روزهای هالیوود به آغاز و گسترش دنیای سینمایی جدیدی مربوط می‌شود که حول محور فیلم‌های ترسناک از انیمیشن‌های کلاسیک سینما جریان دارد. موج تازه‌ای که با فیلم Winnie The Pooh: Blood and Honey (وینی پو: خون و عسل) توسط شخص ریس فریک واترفیلد به راه افتاد و علی‌رغم دریافت بازخوردهای منفی، این ایده قدرتمندتر از همیشه در حال ادامه به کار خود بوده است. دنیای سینمایی ترسناک و خونینی که به زودی با Winnie The Pooh: Blood and Honey 2 گسترش پیدا خواهد کرد.

این دنباله که به زودی بر پرده سینما به اکران در خواهد آمد، به راه انداختن کشتاری بی‌رحمانه توسط موجوداتی همچون وینی پو، تیگر و پیگلت را به تصویر می‌کشد که از کریستوفر رابین کینه به دل گرفته و سعی بر نابودی او و عزیزانش گرفته‌اند.

حال امروز پوستر جدیدی از خون و عسل ۲ منتشر شده که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

Horror, Winnie the Pooh, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2

منبع متن: gamefa