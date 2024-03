فیلم جدید دیوید آیر مشخص شد

به تازگی اعلام شد که دیوید آیر با تهیه‌کنندگی دیمین شزل فیلمی با عنوان Heart Of The Beast را برای کمپانی پارامونت خواهد ساخت. دیوید آیر به کارگردانی فیلم‌های Fury و Suicide Squad 2016 مشهور است و به تازگی فیلم The Beekeeper با بازی جیسون استتهام از او منتشر شد که مورد انتقاد بینندگان و […]