لیست تروفی‌های بازی Planet of Lana منتشر شد

فهرست تروفی‌‌های بازی Planet of Lana منتشر شد. این عنوان شامل ۳ تروفی برونزی، ۱۶ تروفی نقره‌ای و ۵ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: ۱۰۰% CompleteGather all Trophies Secret Shrine 1/10Find the first secret shrine Secret Shrine 2/10Find the second secret shrine Secret Shrine 3/10Find the third secret shrine Secret […]