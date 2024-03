شرکت راکستار (Rockstar) از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۹۸ تا به حال بازی‌های مختلفی را منتشر کرده است که بسیاری از آن‌ها مورد تحسین قرار گرفته‌اند؛ اما این توسعه‌دهنده مشهور چندین پروژه‌ لغو شده را نیز در کارنامه‌ خود دارد.

از زمانی که Rockstar Games به عنوان زیرمجموعه Take-Two Interactive در دسامبر ۱۹۹۸ (آذر ۱۳۷۷) تاسیس شد، این شرکت عناوین تحسین‌شده‌ای را منتشر کرده که مهم‌ترین آن‌ها سری GTA و Red Dead Redemption هستند. با وجود این، سازنده مذکور روی عناوین گوناگونی کار کرده است که یا به طور رسمی لغو شده یا هرگز تکمیل نشده‌اند.

تا سال ۲۰۱۳ بازی‌های متنوعی در میان محصولات Rockstar Games دیده می‌شد و این شرکت بازی‌هایی از مجموعه‌های مختلف مانند Bully ،GTA ،Table Tennis ،Manhunt ،L.A Noire ،Red Dead ،Midnight Club و Max Payne را منتشر کرده بود. با این حال، توسعه‌دهنده مذکور از سال ۲۰۱۳ به بعد تنها روی سری GTA و Red Dead کار کرده و به دیگر IPهای خود توجه‌ای نداشته است. در حالی که استودیوی Remedy روی ساخت بازسازی Max Payne 1 و ۲ کار می‌کند، Rockstar Games تنها بر روی GTA 6 متمرکز خواهد بود. در این مقاله به بررسی آثاری از شرکت Rockstar Games می‌پردازیم که لغو شده‌اند.

Bully 2

بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Agent, Bully 2, GTA 5, LA Noire: Bunko And Burglary, Rockstar Games, SPEC OPS, Take-Two Interactive, Tony Hawk Skateboarding, We Are The Mods

منبع متن: gamefa