احتمال پشتیبانی Xbox Series از فناوری FSR 3 Frame Generation در آینده

فناوری جدید AMD با نام Frame Generation به افزایش کیفیت تصاویر کمک شایانی می‌کند و ظاهراً در آینده‌ای نزدیک، شاهد به کارگیری آن در کنسول‌های نسل نهمی Xbox خواهیم بود.

Xbox Series X|S در حال حاضر ویژگی‌های زیادی دارند که آن‌ها را از کنسول‌های نسل گذشته متمایز می‌کند. قابلیت Quick Resume و پشتیبانی از رهگیری پرتو (Ray Tracing) تنها دو مورد از ویژگی‌های جذاب این کنسول‌ها هستند. با این حال، AMD اخیراً فناوری ارتقای کیفیت تصویر FSR خود را بهبود بخشیده است. تکنولوژی FSR 3 Frame Generation برای اولین‌بار با بازی Forspoken معرفی شد و حالا به عناوینی مانند Starfield نیز راه پیدا کرده. به‌روزرسانی اخیر از سوی AMD نشان می‌دهد که این فناوری ممکن است به‌زودی روی کنسول‌های Xbox عرضه شود.

چندی پیش، AMD از FSR 3.1 رونمایی کرد. این یک به‌روزرسانی مهم برای فناوری ارتقای کیفیت تصویر است که باعث بهبود کیفیت تصویر و موارد دیگر می‌شود؛ اما نکته‌ مهم در به‌روزرسانی AMD این بود که به نظر می‌رسد آن‌ها پشتیبانی از رابط برنامه‌نویسی Vulkan و Xbox را در این به‌روزرسانی گنجانده‌اند. این می‌تواند به معنای تلاش AMD برای معرفی بهبودهای کیفیت تصویر FSR 3.1 به ایکس باکس باشد و انتظار می‌رود FSR 3 Frame Generation در آینده‌ای نزدیک به کنسول‌های مورد بحث اضافه گردد.

از آنجایی که Vulkan و Xbox در یک جمله ذکر شده‌اند، حدس زده می‌شود بازی Indiana Jones and the Great Circle که برای اولین‌بار در ژانویه (دی ۱۴۰۲) معرفی شد، اولین عنوان ایکس باکس باشد که از فناوری Frame Generation پشتیبانی می‌کند. اگرچه AMD هیچ تاریخ عرضه‌ای را تأیید نکرده است، اما این به‌روزرسانی در اواخر سال ۲۰۲۴ ارائه خواهد شد. بنابراین، احتمالاً با زمان عرضه‌ بازی Indiana Jones and the Great Circle همزمان خواهد بود.