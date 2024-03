استودیوی People Can Fly ظاهراً در حال ساخت یک بازی جدید Gears of War مبتنی بر PvP است

اطلاعات و شواهد جدید منتشر شده نشان می‌دهد که احتمالاً استودیوی People Can Fly روی توسعه‌ی بازی جدید Gears of War با تمرکز بر PvP کار می‌کند. با توجه به لیست‌های شغلی منتشر شده برای سمت طراح ارشد مرحله در People Can Fly، به نظر می‌رسد این استودیو با همکاری مایکروسافت بر روی یک شوتر […]