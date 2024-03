تیزر جدیدی از فیلم مورد انتظار Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شده که جنگ میان میمون‌ها را به معرض نمایش گذاشته است.

پس از پایان کار ۳ گانه زیبا و تماشایی سیاره میمون‌ها ساخته مت ریوز، نوبت به عصر جدیدی از حکمرانی این موجودات بر سیاره زمین رسیده که با فیلم مورد انتظار Kingdom of the Planet of the Apes (قلمرو سیاره میمون‌ها) به تصویر کشیده خواهد شد. اثری به کارگردانی وس بال و حضور بازیگرانی نظیر فریا آلن، پیتر میکون، ایکا دارویل که چندین و چند نسل پس از ماجراجویی‌های قهرمان نمادین این فرنچایز یعنی سزار جریان دارد.

در فیلم جدید سیاره میمون‌ها با دنیایی روبرو می‌شویم که در فیلم War for the Planet of the Apes نمایی از آن را دیده بودیم. جهش میمون‌ها به نهایت خود رسیده تا حدی که به عنوان حکمرانان جدید سیاره زمین شناخته می‌شوند و در سمت مقابل باقی مانده بشریت تبدیل به شکاری برای آن‌ها شده است. با این حال کنجکاوی میمونی به نام نوآ سبب دوستی او با انسان‌ها شده که او را در مقابل باقی مردمش قرار خواهد داد.

امروز نیز تیزر جدیدی از این فیلم منتشر شده که به نمایش تقابل میمون‌ها بر علیه یکدیگر پرداخته است.

فیلم Kingdom of the Planet of the Apes برای اکران در تاریخ ۱۰ مه (۲۱ اردیبهشت) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک