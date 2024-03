اطلاعات جدیدی از اقتباس سینمایی The Legend of Zelda منتشر شد

فرنچایز The Legend of Zelda یکی از پرافتخارترین عناوین تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود که به زودی اقتباس سینمایی خود را دریافت خواهد کرد.

پس از آن که در سال میلادی گذشته شاهد اکران اقتباس انیمیشنی از بازی‌های ماریو بودیم که به فروشی میلیاردی دست پیدا کرد، کمپانی نینتندو ترغیب شده تا فرنچایزهای بیشتری از خود را وارد سینما و تلویزیون نماید. یکی از آن‌ها مربوط به The Legend of Zelda (افسانه زلدا) می‌شود که کمپانی سونی پیکچرز وظیفه ساخت فیلم سینمایی آن را بر عهده خواهد داشت.

در حالی که فعلاً هیچ اطلاعاتی از این اقتباس منتشر نگشته و حتی از بازیگران نقش‌های لینک و زلدا نیز رونمایی نشده اما می‌دانیم که این پروژه توسط کارگردان فیلم Kingdom of the Planet of the Apes یعنی وس بال ساخته خواهد شد. کسی که به ایده بزرگی برای ساخت اقتباس سینمایی افسانه زلدا اشاره کرده است.

او در جریان مصاحبه با خبرگزاری توتال فیلم اعلام نموده که:

من ایده خارق العاده‌ای دارم که برای مدتی طولانی به آن فکر کرده‌ام. می‌دانم که این فرنچایز چه جایگاه ارزشمندی برای مردم دارد و می‌خواهم تا آرزوهای آن‌ها را برآورده نمایم. یک فیلم همه چی تمام که مردم را جذب خود نماید. سعی دارم تا به شیوه‌ای فیلم اقتباسی را خلق نمایم که انگار می‌خواهم در آن زندگی نمایم.

در ادامه وس بال از علاقه خود به کارهای هایائو میازاکی گفت و این که دوست دارد تا لایو اکشنی از آثار او ساخته شود. سخنی که می‌تواند نشانه‌ای برای فیلم افسانه زلدا بوده باشد که تا حد ممکن به المان‌های فرنچایز اصلی پایبند خواهد بود.

باید صبر کرد و دید که سونی پیکچرز چه برنامه‌هایی برای ساخت لایو اکشن The Legend of Zelda در نظر داشته تا بتواند نظر مثبت طرفداران این فرنچایز از کمپانی نینتندو را جلب نماید.

منبع: کامیک‌بوک