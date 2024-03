استودیوی سازنده Spyro و Crash برای ساخت بازی بعدی با مایکروسافت همکاری خواهد کرد

استودیوی Toys For Bob در ماه گذشته اعلام کرد که از اکتیویژن جدا شده و به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد. حالا به نظر می‌رسد که بازی جدید این استودیو با همکاری مایکروسافت ساخته می‌شود.

در بیانیه‌ای که ماه گذشته منتشر شد، مدیران استودیوی Toys For Bob، یعنی پاول یان (Paul Yan) و آوری لوداتو (Avery Lodato) اعلام کردند که با وجود تصمیم به استقلال، آن‌ها در حال بررسی همکاری احتمالی با مایکروسافت هستند. طبق گزارش وبسایت Windows Central، حالا به نظر می‌رسد این همکاری نهایی شده باشد. بر اساس این گزارش، مایکروسافت و Toys For Bob برای بازی بعدی این استودیو به توافق رسیده‌اند.

این گزارش که به نقل از منابع آگاه از جلسه داخلی کارکنان بخش بازی‌های ایکس‌باکس منتشر شده، اشاره می‌کند که در این جلسه از رئیس بخش بازی‌های استودیو ایکس‌ باکس، یعنی مت بوتی (Matt Booty)، در مورد وضعیت همکاری با Toys For Bob سوال شد.

بوتی گفته که توافقی با Toys For Bob برای اولین بازی آن‌ها به عنوان یک استودیوی مستقل حاصل شده است. او هرچند نام بازی را تایید نکرد، اما متذکر شد این بازی شبیه عناوینی است که Toys For Bob در گذشته ساخته.

استودیوی Toys For Bob در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد و پیش از خریداری شدن توسط Activision در سال ۲۰۰۵، بازی‌هایی مانند Star Control، Pandemoniom و The Unholy War را توسعه داده بود. این استودیوی مستقر در کالیفرنیا، در سال‌های اخیر به توسعه بازی‌های Call of Duty کمک کرده است، اما بیشتر به خاطر ساخت آثار Skylanders و همچنین بازی‌های Crash Bandicoot 4: It’s About Time (سال ۲۰۲۰) و Spyro Reignited Trilogy (سال ۲۰۱۸) شناخته می‌شود.

آخرین بازی آن‌ها، Crash Team Rumble، یک پلتفرمر چندنفره آنلاین بود.