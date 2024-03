ویدیوی اختصاصی: گیم‌پلی و معرفی بازی Rise of the Ronin

امروز با یک گیم‌پلی اختصاصی، بازی اکشن نقش‌آفرینی Rise of the Ronin را به شما معرفی می‌کنیم، عنوانی که به صورت انحصاری برای کنسول PS5 عرضه شده است. Rise of the Ronin هم‌اکنون برای PS5 در دسترس قرار دارد. شما از طریق این نشانی می‌توانید نقدها و نمرات بازی از سوی منتقدین را مطالعه کنید.