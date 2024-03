نسخه PC بازی Final Fantasy 16 به همراه بسته‌های الحاقی عرضه خواهد شد

اسکوئر انیکس (Square Enix) تایید کرده است که بازی Final Fantasy 16 به همراه هر دو بسته‌الحاقی Echoes of the Fallen و The Rising Tide بر روی PC منتشر خواهد شد. پورت PC بازی Final Fantasy 16 در دست توسعه قرار دارد و نائوکی یوشیدا (Naoki Yoshida)، تهیه‌کننده‌ی بازی، اخیراً تایید کرده که این نسخه […]