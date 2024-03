ببینید؛ بازی Fatal Fury: City of the Wolves در سال ۲۰۲۵ عرضه خواهد شد

حدود ۲۶ سال پس از انتشار آخرین بازی Fatal Fury، شرکت SNK با معرفی کامل بازی Fatal Fury: City of the Wolves بازگشت این بازی مبارزه‌ای را به‌صورت رسمی اعلام کرد. طبق گفته‌ی این شرکت، بازی Fatal Fury: City of the Wolves برای عرضه در سال ۲۰۲۵ میلادی در نظر گرفته شده است. با این حال، اطلاعاتی درباره‌ی پلتفرم‌های این بازی هنوز گفته نشده است. این بازی قرار است از صداپیشگی انگلیسی هم پشتیبانی کند. شرکت SNK اولین‌بار در سال ۲۰۲۲ سرنخ‌هایی از توسعه و عرضه‌ی یک بازی جدید Fatal Fury‌ ارائه داده بود اما جزئیات بیشتری به غیر از چند آرت‌ورک ارائه نکرد.

شماره‌ی جدید سری بازی‌های مبارزه‌ای Fatal Fury پس از ۲۳ سال معرفی شد

این بازی جدید که سال گذشته در مسابقات بازی مبارزه‌ای Evo معرفی شد، اولین بازی جدید Fatal Fury از سال ۱۹۹۹ و عرضه‌ی بازی Garou: Mark of the Wolves (معروف به Fatal Fury: Mark of the Wolves در کنسول دریم‌کست) خواهد بود.

چند روز پیش، SNK برای اولین‌بار دو ویدئو جدید را در رویداد قهرمانی جهانی SNK خود در لس آنجلس، کالیفرنیا به نمایش گذاشت. ویدئو اول یک تریلر معرفی نسبتاً کوتاه است که می‌توان آن را دنباله‌ی تیزر سال گذشته دانست و دومی پنج شخصیت حاضر در بازی Fatal Fury: City of the Wolves را نشان می دهد.

این بازی مبارزه‌ای جدید در رویداد EVO Japan 2024 به‌صورت قابل‌بازی در اختیار بازدیدکنندگان خواهد بود. این رویداد از ۲۷ آوریل در توکیو برگزار خواهد شد.

جدیدترین بازی Fatal Fury از نظر ظاهری شبیه به بازی مبارزه‌ای The King of Fighters XV از شرکت SNK است، اگرچه به نظر می‌رسد شخصیت‌ها در این بازی بیشتر جلوه‌هایی مانند کمیک بوک‌ها با خطوط سیاه ضخیم‌تری دارند.

اگرچه از سال ۱۹۹۹ بازی Fatal Fury جدیدی وجود نداشته است اما بسیاری از شخصیت‌های این مجموعه از جمله تری بوگارد (Terry Bogard)، جو هیگاشی (Joe Higashi) و مای شیرانوی (Mai Shiranui) در دیگر بازی‌های مبارزه‌ای ظاهر شده‌اند، به ویژه در سری بازی مبارزه‌ای کینگ آو فایترز.

آخرین حضور قهرمان اصلی سری Fatal Fury‌ یعنی تری بوگارد در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد که تری بوگارد به‌عنوان یکی از شخصیت‌های قابل‌بازی یکی از بسته‌های الحاقی بازی سوپر اسمش برادرز آلتیمیت (Super Smash Bros Ultimate) به این بازی اضافه شده بود. شما می‌توانید تریلر این بازی را در پایین مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

