هر آنچه از سریال Star Wars: The Acolyte می‌دانیم علی جلیلی ۱۰:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

در این مقاله مروری می‌کنیم بر تمام اطلاعات منتشر شده از یکی از مورد انتظارترین آثار دنیای جنگ ستارگان در سال ۲۰۲۴، یعنی Star Wars: The Acolyte. داستان سریال Star Wars: The Acolyte سریال Star Wars: The Acolyte (جنگ ستارگان: اکلایت) داستان یک استاد بزرگ جدای با بازی لی جونگ جه را روایت می‌کند که حین بررسی تعدادی جرم سریالی، به پشت‌پرده‌ی تاریک و اهریمنی این جنایات پی می‌برد و با یکی از دشمنان قدیمی خود مواجه می‌شود. وقایع این سریال حدود ۱۰۰ سال پیش از وقایع فیلم Star Wars: Episode I-The Phantom Menace (جنگ ستارگان: قسمت اول- تهدید شبح) و در اوج قدرت جمهوری اول جدای‌ها به وقوع می‌پیوندد. این سریال بر رازها و وقایعی متمرکز خواهد بود که پایه‌های قدرت‌گیری امپراطوری سیت‌ها و سقوط جدای‌ها را پایه‌ریزی می‌کنند. بنا بر صحبت‌های خالق این اثر یعنی لزلی هدلند، در دورانی که داستان این سریال رخ می‌دهد؛ سیت‌ها چنان به گوشه رانده شده‌اند که برای اهالی کهکشان رویارویی با یک سیث به اندازه‌ی دیدن یک دایناسور در خیابان عجیب و غیرقابل باور است. هدلند در این باره می‌گوید: اگر به طور کلی داستان Star Wars را نبرد یک نیروی چریکی در برابر یک نیروی سازمان‌یافته در نظر بگیریم؛ در اینجا نیروهای سازمان‌یافته جدای‌ها هستند. من واقعاً علاقه‌مند به کار بر روی یک اثر در دنیای جنگ ستارگان که در اوج قدرت جدای‌ها روایت می‌شود بودم. منظور من بازه‌ی زمانی فیلم Phantom Menace نیست؛ زیرا در آن زمان یک سناتور سیث در سنا حضور داشت و همه از تهدید آن‌ها آگاه بودند. سیث ها در دنیای این سریال همانند خاطراتی از گذشته‌های بسیار دور هستند که مردم تنها درباره‌ی آن‌ها شنیده‌اند و هرگز با آن‌ها مواجه نشده‌اند. Acolyte به چه معنا است؟ به طور کلی Acolyte به معنی فردی است که در یک مراسم مذهبی به برگزارکننده کمک می‌کند؛ اما منظور از این کلمه در اینجا یک مقام در میان سیث‌ها است. Acolyte شاگردی است که به تازگی تمرینات خود را برای فراگیری نیروی تاریکی تحت نظر یک لرد سیث آغاز کرده است. دست‌اندرکاران سریال Star Wars: Acolyte چه کسانی هستند؟ لزلی هدلند که پیش‌تر با کار بر سریال Russian Doll (عروسک روسی) شناخته می‌شود؛ این اثر را خلق کرده است. فصل اول سریال Star Wars: Acolyte دارای هشت قسمت خواهد بود که دو قسمت اول آن توسط خود شخص هدلند و قسمت‌های سوم و هفتم توسط خالق آثار تحسین‌شده‌ی After Yang (پس از یانگ) و Columbus (کلمبوس)، یعنی کوگونادا کارگردانی شده است. همچنین قسمت‌های ششم و هشتم توسط هانل کال‌پپر که با کار بر روی سریال Star Trek: Discovery (پیشتازان فضا: کشف) شناخته می‌شود و قسمت‌های چهارم و پنجم نیز توسط الکس گارسیا لوپز، یکی از کارگردانان فصل اول سریال The Witcher، کارگردانی شده است. موسیقی متن این اثر توسط مایکل ابلز که پیش‌تر با همکاری با جردن پیل بر آثاری همانند Get Out (برو بیرون) و Us (ما) شناخته می‌شود نگاشته شده است. بازیگران سریال Star Wars: Acolyte از اهم هنرمندانی که در سریال Star Wars: Acolyte همکاری کرده‌اند می‌توان به نام‌های زیر اشاره کرد: آماندلا استنبرگ در نقش می

لی جونگ-جه در نقش سل

منی جاسینتو در نقش کیمیر

دافنه کین در نقش جکی

چارلی بارنت در نقش یورد

جودی ترنر-اسمیت در نقش مادر انیسیا

ربکا هندرسون در نقش ورن

جوناس سوتامو در نقش کلناکا

کری-ان ماس در نقش دارا همچنین دین-چارلز چپمن از ستارگان فیلم تحسین‌شده‌ی ۱۹۱۷ نیز در نقشی که هنوز اعلام نشده است در این اثر حضور خواهد داشت. تاریخ انتشار Star Wars: Acolyte پخش سریال Star Wars: The Acolyte از تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۵ خرداد ۱۴۰۳) در سرویس دیزنی پلاس آغاز می‌شود. منبع: گیم‌اسپات

Amandla Stenberg, Lee Jung-Jae, Leslye Headland, ُStar Wars, Star Wars: The Acolyte

منبع متن: gamefa