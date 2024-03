انتشار ویدیویی جدید از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire

ویدیو جدیدی از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire با نمایش سکانس‌هایی تازه منتشر شده است.

طرفداران هیولای دوست داشتنی و نمادین تاریخ سینما یعنی گودزیلا مشغول سپری کردن دوران بسیار جذاب و خاطره انگیزی هستند. از یک سو فیلمی ژاپنی به نام Godzilla Minus One (گودزیلا منفی یک) بر پرده سینما به اکران در آمد و نه تنها موفق به کسب جایزه اسکار شد، بلکه تا چندی دیگر سینمای هالیوود با دنباله‌ای به نام Godzilla x Kong: The New Empire (گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید) وارد میدان خواهد شد تا همکاری او با کینگ کونگ را در ساخته آدام وینگارد به تصویر بکشد که میزبان حضور بازیگرانی همچون ربکا هال، برایان تایری هنری، دن استیونز و کیلی هوتل خواهد بود.

این دنباله به مانند همیشه هیولاهای جدیدی را وارد داستان می‌کند که حیات بر روی سیاره زمین را مورد تهدید قرار داده و موجب می‌شوند تا اتحادی ناخواسته میان انسان‌ها، کینگ کونگ و گودزیلا تشکیل شده تا به رویارویی علیه آن‌ها بپردازند. در فیلم جدید دنیای سینمایی هیولایی کمپانی لجندری نیز این موضوع را باری دیگر به تصویر کشیده شده تا تقابلی حماسی و مرگبار را میان موجوداتی عظیم الجثه شاهد باشیم.

در ادامه می‌توانید تازه‌ترین ویدیو منتشر شده از این دنباله جذاب و مورد انتظار را مشاهده نمایید.

دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰

فیلم Godzilla x Kong: The New Empire به زودی در تاریخ ۲۹ مارس (۱۰ فروردین) اکران خواهد شد.

منبع: کامیک‌بوک