تریلر قسمت پایانی سریال The Walking Dead: The Ones Who Live

به تازگی تریلری برای قسمت پایانی سریال The Walking Dead: The Ones Who Live منتشر شده است.

پخش این اثر تازه از فرنچایز «مردگان متحرک» برای مدتی است که در جریان است و حالا نیز شبکه ای‌ام‌سی تریلری را برای آن منتشر کرده که نوید پایانی جذاب و مهیج برای این سریال را می‌دهد. این تریلر نیم نگاهی از درون قسمت ششم سریال را به نمایش در می‌آورد.

تریلر منتشر شده برای سریال The Walking Dead: The Ones Who Live را می‌توانید از لینک زیر مشاهده کنید. عنوان قسمت پایانی این سریال که The Last Time است، احتمالا آخرین باری خواهد بود که بیننده‌ها شاهد ریک و میشون خواهند بود چراکه آن‌ها پس از انجام مأموریت‌های خودشان قرار است با هم به خانه بروند.

در تریلر منتشر شده برای قسمت پایانی سریال The Walking Dead: The Ones Who Live، ریک و میشون قصد دارند تا هر طور که شده CRM را نابود کنند تا سرانجام بتوانند از دست آن‌ها خلاص شوند. ولی انجام این کار آسان نیست و آن‌ها باید موانعی را از سر راه خودشان بردارند.

ششمین قسمت از سریال The Walking Dead: The Ones Who Live قرار است در تاریخ ۳۱ مارس سال ۲۰۲۴ میلادی (دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳) از شبکه ای‌ام‌سی و همچنین سرویس آنلاین ای‌ام‌سی پلاس پخش شود.

منبع: comicbook