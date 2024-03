محبوبیت سریال زامبی محور و پسا-آخرالزمانی The Walking Dead سبب شده تا شاهد ساخته شدن اسپین‌آف‌های متعددی حول محور آن باشیم.

آثار آخرالزمانی و زامبی محور از محبوبیت قابل توجهی در سینما و تلویزیون بهره برده و فیلم و سریال‌های مختلفی با استفاده از این ایده موفق شده‌اند که نظر مثبت مخاطبین خود را جلب نمایند. در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز شبکه AMC با بهره گیری از همین ایده دست به ساخت مجموعه تلویزیونی The Walking Dead (مردگان متحرک) زد که در اصل اقتباسی از کمیکی به همین نام نوشته رابرت کرکمن، تونی مور و چارلی ادلرد محسوب می‌شد که موجوداتی از مرگ برخواسته به نام واکرها را در قامت زامبی به جان انسان‌ها می‌انداخت.

سریال نام برده شده با وجود تمام فراز و نشیب‌هایش به مدت ۱۱ فصل و ۱۷۷ قسمت وقایعی خاطره انگیز و ماندگار را برای مخاطبینش رقم زد تا بالاخره در سال ۲۰۲۲ میلادی پایان یافت. با این حال از زمان شروع به کار این مجموعه تلویزیونی و محبوبیت آن شاهد ساخته شدن اسپین‌آف‌های مختلفی توسط شبکه AMC بودیم که هنوز هم این رویه ادامه داشته است. اسپین‌آف‌هایی که هر یک جنبه‌های مختلفی از دنیای پسا-آخرالزمانی زامبی‌ها را به معرض نمایش گذاشته و به طبع با واکنش‌های متفاوتی از سوی طرفدارانش نیز روبرو شده است.

حال در مقاله امروز قصد داریم تا به سراغ تمامی اسپین‌آف‌های ساخته شده از سریال The Walking Dead رفته و آن‌ها را از لحاظ کیفی رتبه بندی نماییم. پس در ادامه ما را همراهی نمایید.

۷. مجموعه تلویزیونی The Walking Dead Web Series محصول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸

فیلم و سریال ، مقالات سینما

AMC, The Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: The Ones Who Live

منبع متن: gamefa