Call of Duty Warzone چندان اعتباری به فرنچایز Call of Duty نمی‌بخشد؛ نگاهی گذرا به لیست فروشگاه استیم (Steam)، نشان می‌دهد که بررسی‌های آن عمدتاً منفی هستند. در حالی که این عملکرد برای یک بازی ویدیویی رایگان و مملوء از درآمدزاییِ حریصانه تعجب‌آور نیست، Activision متصور است که عاقلانه خواهد بود اگر Warzone را به موبایل بیاورد. Call of Duty Warzone Mobile یک بتل رویال تکراری و کلیشه‌ای است که با هدف کسب درآمد هرچه بیشتر از بازیکنان ساخته شده و امتیازات پایین کاربران نیز این موضوع را ثابت می‌کند.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

بالا می‌توانید ۱۷ دقیقه از گیم‌پلی بازی را تماشا کنید. من از کنترل لمسی و شلیک خودکار استفاده کردم و این یک اشتباه واضح بود. مانند بسیاری از عناوین بتل رویال موبایل، بازی شامل NPCهای هوش مصنوعی (Bot) نیز می‌شود؛ اما به دلیل محبوبیت برند Call of Duty، پلیرهای حرفه‌ای زیادی نیز در آن حضور دارند. این یک مشکل بزرگ است؛ زیرا سیستم مسابقه‌سازی (Matchmaking) در نظر نمی‌گیرد که چه تعداد از بازیکنان جدید هستند یا چه کنترلری را انتخاب کرده‌اند؛ بنابراین به جای اینکه امکان یادگیری داده شود، شما فوراً به دست دشمنان کشته می‌شوید. در این محصول هیچ تدبیر مناسبی برای بازیکنان تازه‌وارد وجود ندارد.

همه عاشق آموزش‌های اجباری هستند

Android ، iOS ، Mobile ، اولین نگاه ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نقد و بررسی بازی ، نوع پلتفرم

Activision, Call of Duty: Warzone Mobile

منبع متن: gamefa