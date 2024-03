۲۰ بازی رومیزی ترسناک که می‌توانید در ۲۰۲۴ تجربه کنید

تنش و هیجان یک بازی رومیزی ترسناک عالی به گروهی از دوستان این امکان را می‌دهد تا عاملیت خود را در شکل دادن به یک روایت وحشتناک کشف کنند. این یک راه منحصر به فرد برای تجربه چنین داستان‌هایی است و خاطرات مشترک را به وجود می‌آورد که می‌توانند با قدرت بیشتری نسبت به فیلم یا بازی ویدیویی شما را تحت تاثیر قرار دهند. حال در این مقاله به ۲۰ بازی رومیزی ترسناکی که می‌توانید در ۲۰۲۴ تجربه کنید، خواهیم پرداخت.

۲۰. AuZtralia

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۳ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۳۰ الی ۱۲۰ دقیقه

جهانی را تصور کنید که توسط جنگ ویران شده و نیمکره‌ی شمالی به طور کامل متروک شده است. در این سناریوی ناامیدانه، بارقه‌ای از‌ امید ظاهر می‌شود که چیزی نیست جز سرزمینی تازه کشف شده، دست نخورده و حاصلخیز به نام ازترالیا (AuZtralia). در اینجا، بشریت به دنبال بازسازی، فرستادن تیم‌هایی برای ایجاد شهرک‌ها و کشت غذا برای مردم گرسنه است. ازترالیا یک بازی رومیزی است که با الهام از اثر مارتین والاس طراحی شده و شما را در جایگاه این مردم مصمم قرار می‌دهد. با این حال در زیر نمای بی‌نظیر اکتشاف و مدیریت منابع، حقیقتی هولناک نهفته است و این دنیای جدید ظاهرا آنگونه که نشان می‌دهد، نیست.

در واقع به نظر می‌رسد جنگی که شمال را ویران کرده فقط علیه انسان‌های دیگر نبوده است بلکه یک مبارزه‌ی ناامیدانه علیه موجودات هیولایی معروف به قدیمی‌ها بوده است. این وحشت‌های کیهانی به عقب رانده شده‌اند، اما کاملا از بین نرفته‌اند. در این بازی رومیزی شما شهرک‌هایی ایجاد می‌کنید، راه‌آهن، منابع معدنی و مزرعه می‌سازید تا مستعمره‌ی در حال رشد خود را حفظ کنید. با این حال، هر اقدامی هزینه دارد که آن هدر رفتن زمان است چرا که جهان به سمت یک رویداد اجتناب ناپذیر یعنی بیداری دشمنان ذکر شده حرکت می‌کند. تنش اصلی در بازی از همین تیک تاک ساعت ناشی می‌شود. در حالی که تمرکز صرف بازی بر ساختن تمدن ممکن است ساده به نظر برسد، اما غفلت از آماده شدن برای هرج و مرج آینده می‌تواند کشنده باشد.

با گذشت زمان، قدیمی‌ها شروع به بیدار شدن کرده و تهدید‌های خفته‌ی پنهان در سراسر صفحه بیدار می‌شوند و از نشانگر‌های به ظاهر بی‌ضرر به موجوداتی هیولایی نظیر زامبی‌ها، فرقه‌ها و حتی خود کاتولوی افسانه‌ای تبدیل می‌شوند. در نهایت بیداری آن‌ها موجی از ویرانی را به راه میندازد و بازیکنان را مجبور می‌کند تا برای بقا تلاش کنند. در نهایت این بازی به طرز ماهرانه‌ای مدیریت منابع را با عناصر ترسناک ترکیب می‌کند و هر تصمیمی را حیاتی می‌کند و در حالی که شما تمدن می‌سازید و کاوش می‌کنید، بخشی از شما همیشه از امر اجتناب ناپذیر رویارویی با موجوداتی فراتر از درک انسان آگاه است.

۱۹. ۱۶۴۳ Claustrophobia

تعداد بازیکنان: ۲ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۴۵ تا ۹۰ دقیقه

کلاستروفوبیا ۱۶۴۳ یک بازی تخته‌ای هیجان‌انگیز است که بازیکنان را در اعماق خطرناک اورشلیم جدید فرو می‌برد. این تجربه‌ی دو نفره شما را در شرایطی در تلاش برای بقا قرار می‌دهد. در واقع یک بازیکن گروه شجاعی از قهرمانان انسانی را کنترل می‌کند، در حالی که دیگری فرماندهی انبوهی از موجودات شیطانی را بر عهده دارد. بازی در میان کاشی‌هایی گسترش می‌یابد که هر کدام به دقت ساخته شده‌اند تا حس ترس را برانگیزند و فضای ناآرام بازی زمینه را برای یک رویارویی پرتنش آماده می‌کنند. بازیکنان به نوبت شخصیت‌های خود را در راهرو‌های هزارتویی حرکت می‌دهند و منابع حیاتی را کشف می‌کنند.

درخشش واقعی کلاستروفوبیا در طراحی نامتقارن آن نهفته است. تیم انسانی اگرچه از نظر تعداد محدود است، اما از قدرت و توانایی‌های تاکتیکی برتر برخوردار است. به نوعی هر قهرمان دارای مهارت‌ها و تجهیزات منحصر به فردی است که امکان برنامه‌ریزی استراتژیک و حملات هماهنگ را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، بازیکن دیگر گروهی به ظاهر پایان‌ناپذیر از مینیون‌های هیولا را در اختیار دارد و تعداد زیاد و تهاجم بی‌امان او تهدیدی دائمی برای بازیکن دیگر است. این یک پویایی جذاب ایجاد می‌کند که در آن بازیکن انسانی باید منابع خود را با دقت مدیریت کند و استراتژی‌های بی‌عیب و نقصی را برای غلبه بر اهریمن‌ها اتخاذ کنند.

در این میان وجود عنصر تاس و حاکم بودن آن بر رویارویی‌های جنگی لایه‌ای از عدم اطمینان را به هر درگیری اضافه می‌کند. از طرفی تمرکز بر تصمیم‌گیری استراتژیک و فضای متشنج، تجربه‌ای سریع و جذاب را تضمین می‌کند. کلاستروفوبیا چیزی بیش از یک بازی استراتژی است. این بازی شامل دنیایی از سایه‌ها و وحشت است. بنابراین، اگر به دنبال یک چالش هیجان‌انگیز هستید که توانایی شما را آزمایش کند و احساس ترس طولانی مدتی را برای شما به ارمغان بیاورد، کلاستروفوبیا بدون شک تجربه‌ای فراموش‌نشدنی را ارائه می‌کند.

۱۸. Ghost Stories

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۲ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۶۰ دقیقه

بازی Ghost Stories که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، به سرعت در میان علاقه‌مندان به بازی‌های رومیزی کوآپ محبوب شد. این بازی مهیج بازیکنان را در قالب راهبانی قرار می‌دهد که وظیفه‌ی محافظت از دهکده‌ای را در برابر چنگال پروردگار جهنم و ارتش او دارند. گیم‌پلی این بازی حول محور پرتاب تاس و مدیریت منابع می‌چرخد. در هر نوبت، بازیکنان راهبان خود را در اطراف تخته‌ با محوریت دهکده حرکت می‌دهند و سعی می‌کنند ارواح را از بین ببرند و برخی را آرام کنند. شکست هزینه‌های هولناکی را به همراه دارد و نوار شکار افزایش پیدا می‌کند که به نوبه‌ی آن دهکده تسلیم نفوذ وو فنگ می‌شود و این برخورد‌های آینده با ارواح را خطرناک‌تر می‌کند.

این بازی رومیزی یک تجربه‌ی کاملا کوآپ است و برای مبارزه با تهدید رو به رشد آن، راهبان باید با استفاده از توانایی‌های منحصر به فرد خود و منابع محدودی که در سراسر دهکده پراکنده شده‌اند، به طور کاملا هماهنگ کار کنند. در این میان چیزی که واقعا Ghost Stories را از یک بازی استراتژی به یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز تبدیل می‌کند، استفاده‌ی استادانه آن از اتمسفر است. آثار هنری به زیبایی ساخته شده تصاویری رعب‌آور را به تصویر می‌کشند و موسیقی که به طور جداگانه فروخته می‌شود، لایه‌ی دیگری از غوطه‌وری را به بازی اضافه می‌کند. مکانیک تاس خود منبعی دائمی از تعلیق است. در واقع هر پرتاب تاس مانند یک التماس ناامیدانه به سرنوشت است و نوار ذکر شده که همیشه در حال افزایش است، به عنوان یادآوری از عذابی قریب الوقوع عمل می‌کند.

۱۷. Texas Chainsaw Massacre: Slaughterhouse

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۵ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۳ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۶۰ دقیقه

این بازی تخته‌ای نسبتا جدید و هیجان‌انگیز شما را با سر به دنیای وحشتناک خانواده‌ی ساویر میندازد. در این اثر که یک مبارزه برای بقا برای دو تا پنج بازیکن است، یک روح شجاع نقش خانواده‌ی آشفته‌ی ساویر را برعهده می‌گیرد و صورت چرمی نمادین، برادر غول پیکرش و حتی پدربزرگ عجیبش را کنترل می‌کند. هدف او دستگیری بازیکنان باقیمانده، متجاوزان بدبخت و تبدیل آن‌ها به غذای اصلی برای یک شام خانوادگی وحشتناک است. از طرف دیگر متجاوزان فقط سعی می‌کنند زنده بمانند. آن‌ها‌ مزرعه‌ای وحشتناک را کاوش می‌کنند و به دنبال سلاح و ابزار برای کمک به فرار خود می‌گردند. بازیکنان می‌توانند خود را در اتاق‌ها پنهان کنند، از دریچه‌ها عبور کنند و حتی با هم کار کنند تا اعضای شرور را از بین ببرند اما هر تصمیمی مملو از خطر است.

«کشتار با اره برقی در تگزاس: کشتارگاه» فقط حول محور تاس انداختن و مدیریت منابع نیست. این بازی به طرز ماهرانه‌ای فضای ناراحت‌کننده‌ی فیلم ترسناک کلاسیک آن را به تصویر می‌کشد. صفحه‌ی بازی که به زیبایی ساخته شده است، خانه‌ی روستایی فرسوده‌ای را به تصویر می‌کشد که با محفظه‌های مخفی و تله‌های مرگبار کامل شده است. همانطور که بازی پیشرفت می‌کند، یک نوار ترس (Panic Meter) زیاد می‌شود که منعکس‌کننده‌ی تنش فزاینده‌ی بازی است و این نه تنها روی گیم‌پلی تاثیر می‌گذارد، بلکه به جذابیت بازی نیز می‌افزاید.

چیزی که بازی را ترسناک می‌کند، این است که هیچ برنده‌ای در این بازی وجود ندارد. متجاوزان ممکن است فرار کنند، اما به شرطی که به اندازه‌ی کافی خوش شانس و باهوش باشند. در غیر این صورت، آن‌ها با یک مرگ وحشتناک به دست خانواده‌ی سایر روبرو می‌شوند. این تهدید دائمی شکست و آگاهی از این که شخصیت شما می‌تواند به طرز وحشیانه‌ای از بین برود، لایه‌ای از وحشت روانی را به بازی اضافه می‌کند که به شما استرس زیادی می‌دهد. در هر صورت اگر به‌دنبال تجربه‌ای از بازی‌های رومیزی کوآپ هستید که شما را تا انتها ترسانده و در آن نیاز به استراتژی داشته باشید، این اثر مناسب شد. البته به یاد داشته باشید که وقتی آن اره برقی مشهور را می‌بینید، ممکن است وقت دویدن فرا رسیده باشد.

۱۶. The Thing: The Boardgame

تعداد بازیکنان: ۱ الی ۸ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۶۰ الی ۹۰ دقیقه

طرفداران فیلم ترسناک و علمی تخیلی جان کارپنتر در سال ۱۹۸۲ یعنی The Thing، اکنون می‌توانند پارانویا و وحشت‌ آن ایستگاه تحقیقاتی منزوی قطب جنوب را با The Thing: The Boardgame تجربه کنند. این بازی رومیزی که در سال ۲۰۲۲ توسط استودیوی بازی‌سازی Pendragon منتشر شد، جوهره‌ی فیلم را به تصویر می‌کشد و بازیکنان را به دنیایی از سوء ظن و بی‌اعتمادی سوق می‌دهد. The Thing: The Boardgame یک بازی نقش مخف یبرای ۱ تا ۸ بازیکن است. در واقع یک بازیکن نقش Thing را بر عهده می‌گیرد که یک انگل بیگانه است که می‌تواند بدن شخصیت‌های انسانی را جذب کند. بازیکنان باقیمانده محققان انسانی در Outpost ۳۱ هستند که وظیفه دارند اهداف مختلف را تکمیل کنند و در عین حال سعی در شناسایی فرد متقلب در میان خود دارند.

مکانیک بازی هوشمندانه مضامین فیلم را منعکس می‌کند. بازیکنان از تجهیزات آزمایش خون برای تجزیه و تحلیل انسانیت یکدیگر استفاده می‌کنند، اما این آزمایش‌ها می‌توانند دستکاری شوند و شک و تردید ایجاد کنند. تهدید همیشگی Thing باعث همکاری بین انسان‌ها می‌شود، اما اعتماد شکننده است. آیا می‌توانید قبل از اینکه Thing همه را تحت کنترل خود درآورد، ماموریت‌های خود را کامل کنید یا اینکه سوء ظن تیم را قبل از اینکه بتوانند برنده شوند، از هم می‌پاشاند؟ این بازی فقط یک تجربه‌ی استراتژیک هیجان‌انگیز نیست و واقعا ترسناک است. جنبه‌ی نقش مخفی دوزی از پارانویا را به گیم‌پلی تزریق می‌کند. به عبارتی هر هم تیمی یک دشمن بالقوه است و هر عمل و هر کلمه‌ای را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از عفونت تفسیر کرد. در نهایت گفتنی است که بازی به طرز درخشانی فضای فیلم را به تصویر می‌کشد و باعث می‌شود بازیکنان احساس انزوا و آسیب‌پذیری کرده و دائما در مورد اینکه به چه کسی می‌توانند اعتماد کنند، با خود فکر کنند.

۱۵. Dead of Winter: A Crossroads Game

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۵ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۳ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۶۰ الی ۱۲۰ دقیقه

بازی Dead of Winter: A Crossroads Game که توسط Plaid Hat Games منتشر شده است، شما را در میان داستانی دلخراش از بقا در یک آخرالزمان وحشیانه‌ی زامبی محور قرار می‌دهد. این بازی استراتژی رومیزی برای ۲ تا ۵ بازیکن، یک اثر کوآپ معمولی نیست. در حالی که مستعمره‌ای که در آن زندگی می‌کنید یک هدف مشترک دارد، مانند تأمین داروی کافی برای تحقیق در مورد درمان یا تقویت دفاع شما در برابر گروه‌های بی‌امان زامبی‌ها، هر بازیکن همچنین یک نقش مخفی دارد. نکته اینجاست که هدف مخفی شما ممکن است با بقای کلونی همخوانی داشته باشد، اما همچنین می‌تواند شما را در مسیر خیانت سوق دهد. شاید شما یک صلح‌طلب باشید که سعی می‌کند با یک گروه کوچک از مرکز توجه دور شوید، یا یک رهبر باشید. در واقع سنگینی انگیزه‌ی پنهان شما لایه‌ای از سوء ظن و دسیسه را به هر تصمیمی در اضافه می‌کند.

در بازی در نوبت خود اقداماتی را برای یافتن منابع، کاوش در مکان‌های خطرناک خارج از مستعمره یا تلاش برای تقویت روحیه و حل بحران‌هایی که کلونی را تهدید می‌کنند، انجام خواهید داد. گیم مستر که بر اساس ترتیب نوبت تعیین می‌شود، کارت‌هایی را می‌کشد که معضلات اخلاقی سختی را برای بازیکنان خاص بر اساس اقداماتشان ارائه می‌کند. هر انتخابی این پتانسیل را دارد که عناصر اعتماد و همکاری را بالا ببرد. از طرفی با افزایش تهدید مردگان، تنش بیشتر می‌شود. دسته‌ای از کارت‌ها افراد آلوده و خیانتکاران را در کلونی معرفی می‌کند. مدیریت این تهدید‌ها در کنار منابع رو به کاهش و تهدید همیشگی گرسنگی باعث ایجاد یک احساس دائمی از ناامیدی می‌شود.

بازی Dead of Winter فقط در مورد دفع زامبی‌ها نیست. وحشت واقعی بازی ناشی از عدم اطمینان از اینکه به چه کسی می‌توانید اعتماد کنید، است. آیا مرد نظامی سابق واقعا در تلاش است همه را نجات دهد یا مخفیانه اسلحه‌هایی را برای تسلط بر افراد در آینده ذخیره می‌کند؟ سوء ظن دائمی و پتانسیل برنامه‌های پنهان باعث می‌شود که هر پیروزی به سختی بدست آید و هر خیانت به یک ضربه‌ی روحی تبدیل شود. Dead of Winter یک کاوش دلهره‌آور از طبیعت انسان در مواجهه با وحشتی غیر قابل تصور است.

۱۴. Unfathomable

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۶ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۱۲۰ تا ۲۴۰ دقیقه

سال ۱۹۱۳ است و کشتی بخار بزرگ SS Atlantica در سراسر اقیانوس اطلس حرکت می‌کند و مسافرانش پر از رویا‌ها برای زندگی جدید در بوستون هستند. با این حال در زیر سطح آرام آن، تاریکی شومی وجود دارد. Unfathomable، یک بازی رومیزی نقش مخفی از Fantasy Flight Games، شما را در این روایت هولناک فرو می‌برد؛ جایی که بقا به اعتماد، حیله‌گری و توانایی مقابله با موجوداتی غیرقابل درک بستگی دارد. بازی ۳ تا ۶ بازیکن را به یک سفر خطرناک می‌برد. برخی از بازیکنان نقش محققین انسانی را بر عهده می‌گیرند که وظیفه دارند کشتی ذکر شده را شناور و مسافران آن را ایمن نگه دارند. با این حال، دیگران راز وحشتناکی را در درون خود دارند. در واقع آن‌ها موجودات هیولایی هستند که به شکل انسان مبدل شده‌اند و به موجوداتی با قدرت بی‌نظیر از اعماق، خدمت می‌کنند.

با پیشرفت بازی، بازیکنان با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند. در این میان رویا‌های کابوس‌آمیز خواب آن‌ها را آزار می‌دهد و به تاریکی متجاوز اشاره می‌کند. اتفاقات عجیب، مانند کشف یک قتل آیینی، ترس و سوء ظن را برانگیخته و بازیکنان انسانی باید با هم کار کنند، منابع را مدیریت کنند، از حملات هیولایی جلوگیری کنند و مهمتر از همه، خائنان را در میان خود کشف کنند. درخشش واقعی Unfathomable در مکانیک نقش مخفی آن نهفته است. این بازی هوشمندانه بذر شک را می‌کارد و تشخیص دوست از دشمن را دشوار می‌کند. هر عمل و هر کلمه‌ای که گفته می‌شود، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از وفاداری یا خیانت تعبیر شود. این عدم اطمینان دائمی به پارانویا دامن می‌زند و فضایی متشنج و هیجان‌انگیز را در اطراف میز ایجاد می‌کند.

۱۳. Zombicide: Black Plague

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۶ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۶۰ الی ۱۸۰ دقیقه

بازی Zombicide: Black Plague شما را به دنیایی هیجان‌انگیز معرفی می‌کند که در آن تهدیدی مرده پادشاهی را تهدید می‌کند. هر چند این آخرالزمان زامبی محور معمولی نیست و حول محور شمشیر، جادوگری و کمان پولادی می‌چرخد. در بازی، شما و حداکثر پنج بازیکن دیگر نقش بازماندگان را بر عهده می‌گیرید. از پالادین‌هایی که نور مقدس را تابش می‌کنند تا کوتوله‌های حیله‌گر با تبر‌های قدرتمند، هر قهرمان دارای توانایی‌های منحصر به‌ فردی برای از بین بردن انبوه زامبی‌های متجاوز است. با بالا رفتن سطح، این توانایی‌ها حتی قوی‌تر می‌شوند و به شما اجازه می‌دهند حملات ویرانگری را انجام دهید یا دفاع خود را تقویت کنید.

بازی فقط در مورد کشتار نیست بلکه حول مدیریت منابع و تصمیم‌گیری استراتژیک نیز می‌چرخد شما سلاح‌ها، زره‌ها و طومار‌های جادویی را بدست خواهید آورد و در این میان اهدافی نظیر نجات غیرنظامیان و پاکسازی را انجام خواهید داد. البته باید مراقب باشید زیرا هر چه بیشتر ویرانی ایجاد کنید، زامبی‌ها قوی‌تر می‌شوند. این بازی از یک سیستم اسپاون استفاده می‌کند که مردگان متحرک را به صورت فزاینده‌ای به سمت شما روانه می‌کند و شما را مجبور می‌کند تا به طور مداوم تاکتیک‌های خود را تغییر دهید.

در حالی که گیم‌پلی بازی به طرز غیرقابل انکار سرگرم‌کننده است، تنش غیرقابل انکاری وجود دارد که در زیر سطح آن پنهان شده است. تهدید انبوه زامبی‌ها شما را تحت فشار قرار می‌دهد چرا که یک تصمیم اشتباه، یک اسپاون بد و غیره می‌تواند نقشه‌های دقیق شما را در یک لحظه از بین ببرد. اتمسفر بازی نیز با آثار هنری خارق‌العاده‌ی بازی تقویت می‌شود. در نهایت Zombicide: Black Plague فقط در مورد ضربه زدن به جمجمه‌ی زامبی‌ها نیست و یک آزمون هیجان‌انگیز از استراتژی و کار تیمی است که همه در یک محیط قرون وسطایی بسیار زیبا جریان دارد.

۱۲. Horrified

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۵ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۰ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۶۰ دقیقه

دهکده‌ای عجیب و غریب را تصور کنید که هفت شخصیت ترسناک افسانه‌ای آن را محاصره کرده‌اند. این مقدمه‌ی دلهره‌آور Horrified به عنوان یک بازی رومیزی کوآپ توسط Ravensburger است که به بازیکنان اجازه می‌دهد نقش بازرسان شجاعی را ایفا کنند که وظیفه دارند شهر را از این تهدیدات هیولایی نجات دهند. بازی ما را به دوران طلایی وحشت بازمی‌گرداند و شامل مینیاتور‌های زیبایی از دراکولا، هیولای فرانکنشتاین، عروس فرانکشتاین، مرد گرگ‌نما، مومیایی، مرد نامرئی و موجودی از مرداب سیاه است. هر هیولا دارای دسته کارت‌های منحصر به فرد خود است که حرکت و توانایی‌های خاص خود را دیکته می‌کند و بازیکنان را در حین طراحی استراتژی برای مهار و شکست دادن این دشمنان نمادین نگه می‌دارد.

قوانین آسان برای یادگیری، Horrified را برای طیف گسترده‌ای از بازیکنان مناسب می‌کند، در حالی که طبیعت همکاری، کار گروهی و ارتباط را تقویت می‌کند. بازیکنان باید منابع خود را به اشتراک بگذارند، از توانایی‌های ویژه‌ی شخصیت‌های خود استفاده کنند و اقدامات خود را برای غلبه بر وحشت به دقت برنامه‌ریزی کنند. در حالی که مضمون بازی به طور غیرقابل انکاری ترسناک است، خود بازی بیشتر به سمت آثار ترسناک کمپینگ گرایش دارد تا ترس واقعی. طراحی‌های جذاب هیولا و فضای آرام آن را برای یک شب بازی خانوادگی یا گردهمایی طرفداران ترسناک که حس نوستالژی را قدردانی می‌کنند، عالی می‌کند. با این حال، این بدان معنا نیست که Horrified بدون ترس است. تهدید دائمی هیولا‌ها در شهر، مسیر وحشت در حال افزایش که نشان دهنده‌ی عذابی قریب الوقوع است و تصمیمات استراتژیک که می‌تواند بقای تیم شما را به همراه داشته باشد، همگی باعث ایجاد حسی از تعلیق می‌شوند که بازی را تا انتها جذاب نگه می‌دارد. بنابراین، اگر به دنبال یک بازی رومیزی کوآپ هستید که چالشی هیجان‌انگیز با کمی جذابیت ترس کلاسیک را ارائه دهد، بدون شک Horrified زمان بسیار خوبی را برای شما فراهم خواهد کرد.

۱۱. Fury of Dracula (Third/Fourth Edition)

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۵ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۱۲۰ الی ۱۸۰ دقیقه

برای یک بازی هیجان‌انگیز که شباهت زیادی به دیگر آثار لیست ندارد، به بازی Fury of Dracula رجوع کنید. این اثر یک بازیکن را به عنوان کنت دراکولای مشهور در برابر تیمی از شکارچیان قرار می‌دهد که با هم همکاری می‌کنند تا نقشه‌های شوم او را خنثی کنند. نسخه‌های سوم و چهارم بازی دارای طراحی‌های زیبایی هستند و آثار هنری کاملا جدید بازیکنان را در فضای گوتیک خود به خوبی غرق می‌کند. در بازی دراکولا از شهری به شهر دیگر در اروپا فرار می‌کند و ردی از وحشت را در پی خود باقی می‌گذارد. در همین حال، شکارچیان باید سرنخ‌ها را رمزگشایی کنند و به طور استراتژیک در سراسر نقشه حرکت کنند و کنت را به مرگ نهایی خود برسانند.

بازی در طول یک سری راند که هر یک به دو فاز روز و شب تقسیم می‌شوند، گسترش می‌یابد. در طول روز، شکارچیان می‌توانند با قطار، کشتی یا حتی با پای پیاده سفر کنند و دنبال رد دراکولا بگردند. آن‌ها همچنین می‌توانند اطلاعات افراد محلی را جمع‌آوری کنند و از توانایی‌های ویژه برای جلوگیری از پیشرفت کنت استفاده کنند. با این حال، شب به سرعت فرا می‌رسد و با آن نوبت دراکولا می‌رسد تا قدرت تاریک خود را آزاد کند. او می‌تواند در فواصل وسیع حرکت کند، خون‌آشام‌های جدیدی خلق کند تا هرج و مرج ایجاد کنند و حتی جریان برخورد با شکارچیان را تغییر دهد.

مبارزات بازی پر تنش و هیجان است. شکارچیان برای غلبه بر قدرت فوق‌العاده‌ی دراکولا به کار گروهی و حیله‌گری تکیه می‌کنند. هر پیروزی او را ضعیف می‌کند، اما فرار همیشه یک گزینه‌ی برای خون آشام حیله‌گر است. از سوی دیگر، دراکولا باید با بالا بردن مسیر نفوذ خود، وحشت را در سراسر اروپا گسترش دهد و اگر به نقطه‌ی حساسی برسد، پیروزی خود را تضمین می‌کند. شکارچیان با شکست دادن دراکولا قبل از رسیدن به اهدافش پیروز می‌شوند. Fury of Dracula چیزی بیش از یک بازی استراتژی است و حسی دائمی از پارانویا را برای شکارچیان ایجاد می‌کند. آن‌ها هرگز نمی‌دانند که دراکولا در کجا کمین کرده است و این آن‌ها را مجبور می‌کند با اطلاعات محدود تصمیماتی سخت بگیرند. بنابراین، دوستان خود را جمع کنید، نور چراغ‌ها را کم کنید و آماده شوید تا در دنیای Fury of Dracula غرق شوید.

۱۰. Mysterium

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۷ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۰ سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: ۴۵ دقیقه

میستریوم یک بازی رومیزی که توانایی‌های روانی و مهارت‌های استنتاج شما را آزمایش می‌کند. این بازی که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، جنبه‌های رمز و راز قتل کلاسیک را با دیدگاه‌های رویایی و سرنخ‌های مرموز ترکیب می‌کند. یک بازیکن نقش یک روح را بر عهده می‌گیرد که پس از یک قتل خشن برای همیشه در یک خانه‌ی بزرگ به دام می‌افتد. بازیکنان گرد هم می‌آیند تا حقیقت پشت مرگ مقتول را کشف کنند. زیبایی بازی در سیستم ارتباطی منحصر به فرد آن نهفته است. شبح که قادر به صحبت مستقیم نیست، از یک سری کارت‌های رویایی مصور پر جنب و جوش برای انتقال سرنخ‌هایی در مورد مظنون، مکان و سلاح قتل استفاده می‌کند. هر کارت صحنه‌ای سورئال را به تصویر می‌کشد که مملو از نمادگرایی و استعاره است.

بازیکنان باید این چشم انداز‌های رویایی را رمزگشایی کنند و بین کارت‌ها و حقیقت پنهان ارتباط برقرار کنند. آن‌ها می‌توانند تفاسیر خود از کارت‌ها را به بحث بگذارند، اما در نهایت، هر بازیکن مسئول حل بخش جداگانه‌ی خود است. تنها با هفت دور برای رسیدن به یک نتیجه‌ی جمعی، فشار برای درک پیام‌های تکه تکه شده روح قبل از پایان زمان وجود دارد. میستریوم فقط در مورد حل یک پازل نیست بلکه حول محور یک تجربه‌ی کوآپ می‌چرخد. کارت‌هایی که به زیبایی ساخته شده‌اند و محیط خاطره‌انگیز بازی همگی به اتمسفر این بازی فوق‌العاده کمک می‌کنند. با این حال، در زیر این زیبایی‌شناسی جذاب، لایه‌ای از ناامیدی نیز نهفته است و همانطور که بازیکنان عمیق‌تر در خاطرات روح کاوش می‌کنند، با واقعیت وحشتناک لحظات پایانی آن روبرو می‌شوند.

میستریوم ترکیبی بی‌نظیر از همکاری، استنتاج و جلوه‌های بصری رویایی را ارائه می‌دهد. در حالی که هسته‌ی اصلی بازی حول حل یک قتل می‌چرخد، مضامین و فضای آزاردهنده‌ی نوعی احساس ناامیدی ایجاد می‌کند که مدت‌ها پس از فاش شدن کارت نهایی در ذهن شما باقی می‌ماند. بنابراین بازی را خریداری کرده و خود را غرق در آن کنید؛ جایی که مرز بین رویا و واقعیت محو می‌شود و حقیقت در انتظار کسانی است که جرات پرده‌برداری از آن را دارند!

۹. Unmatched: Cobble and Fog

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۴۰ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۹ سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: ۳۰ دقیقه

بازی Unmatched: Cobble and Fog نوعی بسته‌ی الحاقی مستقل برای سری محبوب Unmatched است. این نسخه دنیایی هیجان‌انگیز، گوتیک و ویکتوریایی را زنده می‌کند و شخصیت‌های نمادین را در درگیری‌های بی‌رحمانه و استراتژیک در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. Cobble and Fog دارای چهار شخصیت کاملا جدید است که هر کدام سبک بازی منحصر به فرد خود را دارند. مرد نامرئی با استفاده از توانایی خاص خود از میدان نبرد پوشیده از مه به نفع خود استفاده می‌کند، از طرفی شرلوک هولمز بزرگترین کارآگاه جهان، عقل حیله‌گر و همراه وفادار خود دکتر واتسون را به نبرد می‌آورد. دراکولا، ارباب خون‌آشام، از ترکیبی از توانایی‌های ماوراء طبیعی و خواهران وفادار خود استفاده می‌کند تا دشمنانش را از نیروی زندگی‌شان تخلیه کند و در نهایت دکتر جکیل و هاید پیچ و تاب بی‌نظیری ارائه می‌دهند.

این نسخه هسته‌ی گیم‌پلی سری Unmatched را حفظ کرده است. هر قهرمان دارای یک دسته کارت منحصر به فرد است که نشان دهنده توانایی‌ها و حملات آن‌ها است. بازیکنان به نوبت مینیاتور خود را روی یک تخته با تصویر زیبا حرکت می‌دهند که شامل خیابان‌های مه آلود Whitechapel یا سالن‌های گسترده‌ی Baskerville Manor است. مکانیک کارت بازی طوری طراحی شده است که ماهیت هر شخصیت را به تصویر بکشد. شرلوک هلمز ممکن است نوبت خود را صرف جمع‌آوری سرنخ‌هایی برای تقویت توانایی‌های بعدی کند، در حالی که جکیل ممکن است قبل از تبدیل شدن به هاید وحشی، روی ساختن معجون‌ها تمرکز کند.

در حالی که Unmatch‌ed: Cobble and Fog در هسته‌ی خود یک بازی استراتژی است، اتمسفر جذابی دارد که لایه‌ای از تنش را مخصوصا برای کسانی که تخیل خوبی دارند، به آن اضافه می‌کند. بنابراین، اگر به‌دنبال تجربه‌ای از بازی‌های تخته‌ای استراتژی با حس ترس گوتیک ویکتوریایی هستید، بازی Unmatched: Cobble and Fog قطعا ارزش تجربه را دارد.

۸. Eldritch Horror

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۸ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: سخت

مدت زمان بازی: ۱۲۰ الی ۲۴۰ دقیقه

بازی Eldritch Horror یک اثر رومیزی کوآپ برای یک تا هشت بازیکن از Fantasy Flight Games، شما را به مبارزه‌ای ترسناک با موجودات باستانی و وحشتناکی که به نام Ancient Ones معروف هستند، سوق می‌دهد. با الهام از آثار هیجان‌انگیز لاوکرفت و دنیای ترسناک آرکام، Eldritch Horror یک تجربه‌ی داستانی هیجان‌انگیز را ارائه می‌دهد که در آن محققان در سراسر جهان مسابقه می‌دهند، منابع را جمع‌آوری می‌کنند، راز‌ها را حل می‌کنند و با موجودات کابوس‌وار مبارزه می‌کنند تا از بیدار شدن وحشت‌های کیهانی و بردن جهان در جنون جلوگیری کنند.

این اثر ترکیبی از قرار دادن ساخت دک و تاس انداختن است. بازیکنان از میان گروهی متشکل از دوازده محقق منحصر به‌ فرد که هر کدام نقاط قوت، ضعف و توانایی‌های خاص خود را داشته انتخاب می‌کنند. بازی در سراسر یک نقشه‌ی مصور از جهان جریان دارد؛ جایی که بازیکنان به مکان‌های مختلف سفر می‌کنند، با رویداد‌ها روبرو می‌شوند، متحدین را به خدمت می‌گیرند و آیتم‌های ارزشمندی را برای کمک به آن‌ها در ماموریت خود بدست می‌آورند. با این حال، ستاره‌ی بازی، وحشت در کمین آن است. با پیشرفت بازی، سطح تهدید افزایش می‌یابد و موجودات هیولایی و اتفاقات عجیب و غریب به مرور بیشتر می‌شوند. بازیکنان باید مهارت‌ها و سلامت خود را در برابر این تهدیدات با استفاده از تاس‌ ریزی و توانایی‌های تحقیقاتی خود آزمایش کنند،

در این میان ارتباطات و استراتژی بسیار مهم هستند، زیرا شکست یک محقق می‌تواند عواقب بدی برای کل تیم داشته باشد. هدف نهایی در Eldritch Horror شکست دادن فرد باستانی منتخب قبل از بیدار شدن و ر‌ها کردن خشم خود بر جهان است. هر موجود باستانی یک چالش منحصر به فرد را با کارت‌ها و توانایی‌های ویژه‌ی خود ارائه می‌دهد. جالب است بدانید که بازیکنان نه تنها باید با موانع موجود در جهان مبارزه کنند، بلکه باید در مورد نقاط ضعف فرد باستانی تحقیق کنند و مراسم خاصی را انجام دهند تا آن را به خواب خود برگردانند. در نهایت گفتنی است که Eldritch Horror اثری است که تا مدت‌ها پس از پایان نهایی با شما خواهد ماند.

۷. Final Girl

تعداد بازیکنان: ۱ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۲۰ الی ۶۰ دقیقه

این تجربه‌ی هیجان‌انگیز تک نفره از Van Ryder Games شما را در سناریوی آثار اسلشر کلاسیک قرار می‌دهد و در آن شما به عنوان یک بازمانده‌ی تنها در مقابل یک قاتل بی‌رحم قرار می‌گیرید. برخلاف اکثر بازی‌های رومیزی، فاینال گرل برای یک بازیکن طراحی شده است. یک جعبه‌ Core قوانین اساسی و اجزای اصلی بازی را ارائه می‌دهد، اما برای ر‌ها کردن واقعی وحشت بازی، باید آن را با جعبه‌ی فیلم بازی همراه کنید. هر جعبه فیلم یک مکان قتل منحصر به فرد، مانند یک کمپ تابستانی یا یک کارناوال ترسناک را معرفی می‌کند. هرچه جعبه‌های فیلم ویژه‌ی بیشتری جمع‌آوری کنید، موارد بیشتری را می‌توانید تجربه کنید و از ارزش تکرار بالاتری اطمینان حاصل کنید. از نظر مکانیکی، فاینال گرل تاس‌ ریزی، مدیریت منابع و حرکت استراتژیک را در یک صفحه‌ی بازی که نشان‌دهنده مکان انتخابی است، ترکیب می‌کند. شما دختر مورد نظر و انتخابی خود را کنترل خواهید کرد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند.

همانطور که در بازی کاوش می‌کنید، به دنبال سلاح و منابع خواهید بود، این در حالی است که از قاتل فرار می‌کنید و سلامت عقل رو به کاهش خود را مدیریت می‌کنید. اینجاست که همه چیر ترسناک می‌شود. جالب است بدانید که قاتل توسط یک سیستم هوشمند کنترل می‌شود که بی‌امان شما را شکار می‌کند. هر مکان و قاتل دارای کارت‌های ترور مخصوص به خود است که رویداد‌ها و چالش‌های تصادفی را به بازی تزریق می‌کند. این کارت‌ها ممکن است شما را مجبور کنند که با قاتل رودررو شوید، نوعی خطرات محیطی را تجربه کنید یا حتی درگیر معضلات اخلاقی شوید. در نهایت فشار مداوم قاتل بازی، تهدید احتمالی کارت‌های ترور و شمارش معکوس برای مرگ شما، همگی برای ایجاد یک تجربه‌ی پر از تعلیق ترکیب می‌شوند و با هر تقلای ناامیدانه برای پیدا کردن یک سلاح، هر فرار از چنگال قاتل، بازی شما را تحت فشار قرار می‌دهد.

۶. Kingdom Death: Monster

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۴ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۷ سال

دشواری: سخت

مدت زمان بازی: ۶۰ الی ۱۸۰ دقیقه

بازی Kingdom Death: Monster یک اثر رومیزی کوآپ منحصر به فرد و چالش برانگیز است که بازیکنان را به دنیایی ترسناک می‌برد که در آن یک شهرک نوپا برای بقا در برابر تهدیدات هیولایی مبارزه می‌کند. این بازی به دلیل سختی بالا، عناصر استراتژیک عمیق و مینیاتور‌هایب با جزئیات خیره‌کننده شناخته شده است. بازی دارای ساختار کمپینی است که در چندین دور اجرا می‌شود که هر یک نشان دهنده یک سال فانوس است. هر سال فانوس به سه مرحله تقسیم می‌شود. مرحله‌ی اول شکار است که در آن بازیکنان برای جمع‌آوری منابع و رویارویی‌های تصادفی، مهارت‌های تاس انداختن و تصمیم‌گیری تاکتیکی خود را آزمایش می‌کنند. مرحله‌ی بعد، مرحله‌ی نهایی مسابقات بوده که رویداد اصلی بازی محسوب می‌شود و در آن بازیکنان با یک هیولای عظیم روبرو می‌شوند و با استفاده از سلاح‌ها و زره‌های ساخته شده‌ی خود، آن را از بین می‌برند.در این میان هوش مصنوعی هیولا یک نبرد سخت و استراتژیک را تضمین می‌کند.

آخرین مرحله تسویه حساب است که در آن بازیکنان از منابع جمع‌آوری‌شده پس از وحشت‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو شده‌اند، برای توسعه‌ی محل سکونت خود استفاده می‌کنند. آن‌ها تجهیزات جدید می‌سازند، نسل‌های جدید را آموزش می‌دهند و تصمیمات مهمی می‌گیرند که بر شکار‌ها و مبارزات آینده تاثیر می‌گذارد. Kingdom Death یک تجربه‌ی عمیق و ارزشمند برای بازیکنان علاقه‌مند به سبک استراتژی ارائه می‌دهد که در آن شخصی‌سازی کاراکتر به بازیکنان اجازه می‌دهد تا بازماندگان خود را برای نقش‌های مختلف تخصصی کنند. سیستم تجهیزات نیز لایه‌ی دیگری از استراتژی را اضافه می‌کند، زیرا بازیکنان باید با دقت بازماندگان خود را تجهیز کنند. همچنین تهدید همیشگی شکست به هر تصمیمی وزن می‌افزاید و پیروزی‌ها را شیرین‌تر می‌کند.

در حالی که هیولا‌های عجیب و غریب و محیط غم‌انگیز بازی بدون شک به تاثیرگذاری اتمسفر آن کمک می‌کنند، وحشت واقعی Kingdom Death در ماهیت نابخشودنی آن نهفته است. مرگ و جراحت همراهان مکرر اتفاق افتاده و بازیکنان را مجبور می‌کنند تا انتخاب‌های سختی در مورد قربانی کردن بازماندگان برای خیر و صلاح شهرک انجام دهند. از طرفی مبارزه‌ی دائمی برای بقا باعث ایجاد حس ناامیدی و ترس می‌شود و Kingdom Death را به یک تجربه‌ی رومیزی واقعا منحصر به فرد و فراموش‌نشدنی تبدیل می‌کند.

۵. Cthulhu: Death May Die

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۵ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه

برای آن‌هایی که به اندازه‌ی کافی شجاع و بی‌پروا بوده و به دنبال یک رویارویی هیجان‌انگیز با وحشت کاتولو هستند، بازی رومیزی کوآپ Cthulhu: Death May Die، مناسب است. با الهام از داستان‌های هیجان‌انگیز اچ‌پی‌ لاوکرافت، این بازی بازیکنان را در مبارزه‌ای ناامیدانه علیه خدایان بزرگ قرار می‌دهد اما برخلاف بسیاری از بازی‌هایی که در این جهان اتفاق می‌افتند، Cthulhu: Death May Die تغییری منحصر به‌ فرد پیدا کرده است. در این بازی شما به عنوان محققین بدبختی که ناامیدانه تلاش می‌کنند تا ترس کیهانی را مهار کنند، بازی نمی‌کنید. در عوض، شما نقش فرقه‌های آشفته‌ای را بر عهده می‌گیرید که فعالانه برای احضار این موجودات هیولایی کار می‌کنند. دلیل آن این است که شما معتقدید که با احضار آن‌ها می‌توانید از آسیب‌پذیری‌های آن‌ها سوء استفاده کرده و آن‌ها را برای همیشه شکست دهید.

این بازی دارای چندین قسمت مستقل است که هر کدام روایت و چالش‌های خاص خود را دارند. هر قسمت از ساختار دو بخشی پیروی می‌کند. اولین اقدام بر جمع‌آوری اجزای لازم برای مراسم احضار و در عین حال دفع موجودات کابوس‌وار و تسلیم شدن در برابر تهدید همیشگی جنون متمرکز است. این مکانیک دیوانگی جنبه‌ی اصلی بازی است. به عبارتی شما هر بازی را در آستانه‌ی جنون شروع می‌کنید و با پیشرفت بازی، عقل شما دائما آزمایش می‌شود. عدم موفقیت در بررسی سلامت عقلی می‌تواند عواقب غیرقابل پیش‌بینی‌ای داشته باشد و شما را مجبور به انتخاب‌های دشواری کند که ممکن است به نفع خودتان باشد یا مانع از سایر اعضای فرقه‌‌ شود. دومین اقدام پس از اتمام مراسم و رسیدن هیولا آغاز می‌شود. در این مرحله، تمرکز به طور کامل به شکست دادن این موجود هیولایی قبل از آن که جهان را مصرف کند تغییر می‌کند.

این بازی از یک سیستم جنگی مبتنی بر تاس استفاده می‌کند و بازیکنان باید برای انجام حملات جسورانه و مقابله با توانایی‌های ویرانگر هیولا، سلامت عقلی و منابع باقی‌مانده‌ی خود را مدیریت کنند. به طور کلی Cthulhu: Death May Die یک تجربه‌ی چالش برانگیز و جذاب است که جوهره‌ی وحشت لاوکرفتی را کاملا به تصویر می‌کشد. در این میان تهدید دائمی جنون، هیولا‌های عجیب و غریبی که با آن‌ها روبرو می‌شوید و قدرت محض هیولاها، همگی برای ایجاد فضایی پر شده از ترس ترکیب می‌شوند. با این حال همان چیزی است که بازی را بسیار هیجان‌انگیز می‌کند.

۴. Betrayal at House on the Hill: 3rd Edition

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۶ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۲ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۶۰ دقیقه

منتشر شده در سال ۲۰۲۲ توسط Hasbro، این بازی نسخه‌ای جدید از یک اثر کلاسیک محبوب است. در این بازی ۳ تا ۶ بازیکن نقش کاوشگران بی‌باکی را بر عهده می‌گیرند و به سالن‌های گرد و خاکی عمارتی ترسناک ‌می‌روند. بازیکنان با استفاده از سیستمی از کاشی‌ها، خانه را کاوش می‌کنند و با اتاق‌های عجیب و غریب و رویداد‌های ناراحت‌کننده مواجه می‌شوند. در این میان آن‌ها باید برای جمع‌آوری منابع، غلبه بر چالش‌ها و باز کردن اسرار خانه با یکدیگر همکاری کنند. با این حال این عمارت راز تاریکی ار در درون خود پنهان کرده است. در واقع یکی از بازیکنان خائن خواهد شد و بر اساس یک کتابچه‌ی سناریو محور منحصر به فرد علیه سایرین کار می‌کند. این بازی با قهرمانانی در تلاش برای بیرون راندن نیرویی آزاردهنده و خائنی در تلاش برای رسیدن به اهداف پیچیده‌ی سناریوی خود، به نبردی پرتنش برای بقا منفجر می‌شود،

این تغییر از همکاری به رقابت، بخش اصلی چیزی است که خیانت را بسیار ترسناک می‌کند. به عبارتی شما هرگز نمی‌دانید اعتمادی که با همتایان خود ایجاد کرده‌اید چه زمانی از بین می‌رود. از طرفی خود سناریو‌ها به طرز ماهرانه‌ای ساخته شده‌اند و بازیکنان را در فیلم‌های ترسناک مختلف قرار می‌دهد. اینکه با یک فرعون مومیایی شده روبرو شوید یا انبوهی از موش‌های گوشتخوار، بازی را تازه و هیجان‌انگیز نگه می‌دارد. به طور کلی Betrayal at House on the Hill: ۳rd Edition یک بازی فوق‌العاده برای هرکسی است که از ترسیدن لذت می‌برد. کوآپ بودن بازی باعث ایجاد تعلیق می‌شود و مکانیک خائن، غافلگیری و پارانویا را وارد بدن می‌کند. فقط به یاد داشته باشید که وحشت واقعی آن چیزی نیست که در سایه‌ها کمین کرده است و شاید کسی باشد که در کنار شما نشسته است!

۳. Mansions of Madness Second Edition

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۵ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۱۲۰ تا ۱۸۰ دقیقه

این یک بازی رومیزی کوآپ است که در همان دنیای هولناک Eldritch Horror جریان دارد و شما را در مسیر کشف اسرار و رویارویی با وحشت‌های غیرقابل توصیفی قرار می‌دهد که در سایه عمارت‌های نفرین شده‌ی آرکام در کمین هستند. برخلاف نسخه‌ی قبلی خود، Mansions of Madness Second Edition نیاز به یک بازیکن مجزا برای کنترل هیولا‌ها را کنار گذاشته است. در عوض، یک برنامه‌ی همراه رایگان، موجودات اسپاون شده، رویداد‌ها و حتی تصادفی کردن چیدمان صفحه‌ی بازی را بدست می‌گیرد تا هر دور از بازی را تازه و غیرقابل پیش‌بینی نگه دارد. این تغییر گیم‌پلی کوآپ را جذاب‌تر کرده و این امکان را فراهم می‌کند که با تعداد یک یا پنج بازیکن وارد این ماجراجویی هیجان‌انگیز شوید.

گیم‌پلی بازی حول یک سری دور می‌چرخد که هر یک به دو مرحله‌ی مجزا تقسیم می‌شود. مرحله‌ی اول به شما و همراهانتان این امکان را می‌دهد تا در عمارت‌های وسیع کاوش کنید، سرنخ‌های پنهان را کشف کنید، پازل‌های گیج‌کننده را حل کنید و ابزار و سلاح‌هایی را بدست‌ آورید که ممکن است به شما در مبارزات کمک کنند. با این حال با فرا رسیدن شب، مرحله‌ی بعد به میان می‌آید و موج جدیدی از چالش‌ها را به همراه دارد. این مرحله هیولاها و وقایعی که سلامت عقلی را در هم می‌شکند، در راه شما قرار می‌دهد و شجاعت و عزم شما را آزمایش می‌کند. در نهایت در حالی که هسته‌ی گیم‌پلی حول محور کاوش، حل معما و مبارزه می‌چرخد، وحشت واقعی Mansions of Madness Second Edition در اتمسفر و روایت آن نهفته است.

۲. Arkham Horror (Third Edition)

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۶ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۴ سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: ۱۲۰ الی ۱۸۰ دقیقه

سال ۱۹۲۶ است. پژواک جنگ بزرگ همچنان ادامه دارد، اما نوع دیگری از تاریکی بر شهر شلوغ آرکام حاکم شده است. موجودات هیولایی بر سر این شهر خراب شده و تنها تعداد انگشت شماری از محققان شجاع در جلوی آن‌ها ایستاده‌اند. این دنیای Arkham Horror است؛ یک بازی رومیزی کوآپ که بازیکنان را در یک مبارزه‌ی هیجان‌انگیز برای بقا در برابر وحشت‌های کیهانی فرو می‌برد. این بازی که توسط Fantasy Flight Games منتشر شده است، یک اثر ماجراجویی جذاب برای یک تا شش بازیکن است که در آن هر بازیکن نقش یک محقق را بر عهده می‌گیرد. هر محقق یک شخصیت منحصر به فرد با نقاط قوت، ضعف و توانایی‌های خاص خود است و هر کدام یک مهارت ارزشمند را برای تیم به ارمغان می‌آورد.

هسته‌ی گیم‌پلی بازی حول یک صفحه‌ی بازی جذاب می‌چرخد که نشان‌دهنده‌ی مکان‌های مختلف در داخل و اطراف آرکام است. بازیکنان از مکانی به مکان دیگر حرکت می‌کنند، سرنخ‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، منابع را به دست می‌آورند و با موجودات ترسناکی روبرو می‌شوند. این بازی هوشمندانه از یک سیستم سناریو محور استفاده می‌کند و طیف متنوعی از داستان‌ها را به بازیکنان ارائه می‌دهد. هر سناریو یک هیولای منحصر به فرد را به ارمغان می‌آورد که بازیکنان باید آن را شکست دهند. در نهایت اگر به دنبال یک بازی رومیزی کوآپ هستید که شما را از نظر استراتژی به چالش بکشد و از طرفی شما را بترساند، Arkham Horror یک بازی ضروری است.

۱. Nemesis

تعداد بازیکنان: ۱ تا ۵ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۲ سال

دشواری: دشوار

مدت زمان بازی: ۹۰ تا ۱۸۰ دقیقه

در این بازی رومیزی، شما در سفینه‌ی فضایی نمسیس از خواب بیدار شده و خود را در یک موقعیت ترسناک می‌یابید. در این میان خود سفینه نیز در حال خراب شدن است و سفر شما به زمین را به نوعی زیر سوال می‌برد. در این بازی کوآپ شما و هم تیمی‌هایتان باید با هم کار کنید تا از این مصیبت جان سالم به در ببرید اما یک پیچش تنش‌زا وجود دارد. هر بازیکن اهدافی مخفی دارد که برخی از آن‌ها ممکن است به طور مستقیم با هدف گروه ناسازگار باشند. این سوء ظن همیشگی لایه‌ی دیگری از تنش را به بازی اضافه می‌کند.

نمسیس در ساختن فضایی پر از تعلیق عالی است. مینیاتور‌های زیبا و طراحی‌های جذاب شما را در فضای ترسناک سفینه‌ی فضایی غوطه‌ور می‌کند. این بازی حتی دارای نوعی مکانیک است که در آن تاس‌ها تعیین می‌کنند که آیا توجه‌ی موجودات بیگانه و وحشتناکی که کشتی را تعقیب کرده، جلب می‌کنید یا خیر. این مزاحمان با پیشرفت بازی تکامل می‌یابند و با هر دوری که می‌گذرد، خطرناک‌تر می‌شوند. مانند بسیاری از بازی‌های این لیست، عنصری که بیش از همه نمسیس را ترسناک می‌کند این است که شما نمی‌توانید به هیچ کس به طور کامل اعتماد کنید.

آیا با هم متحد خواهید شد و بر تهدید‌ها غلبه خواهید کرد یا تسلیم ترس و خیانت خواهید شد؟ در هر صورت انتخاب با شماست. به طور کلی نمسیس یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز است که اگر به دنبال یک ماجراجویی ترسناک علمی تخیلی هستید که اعتماد شما را آزمایش کند و مهارت‌های بقای شما را به چالش بکشد، بهترین گزینه محسوب می‌شود و به شما نشان می‌دهد که در اعماق تاریک فضا، هیچ کس در‌ امان نیست.

