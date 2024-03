EA Sports FC 24 در صدر جدول فروش فیزیکی بریتانیا قرار دارد

طبق آخرین داده‌های منتشر شده توسط Gfk برای بریتانیا، هیچ‌یک از بازی‌های جدید در رتبه اول قرار نداشتند. طی هفته گذشته، EA Sports FC 24 در جایگاه اول قرار گرفت و Dragon’s Dogma 2 نیز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.

Dragon’s Dogma 2 از شرکت Capcom با فاصله کمی از Princess Peach: Showtime جلوتر بود. بازی جدید استودیوی Team Ninja، یعنی Rise of the Ronin، نیز به رتبه پنجم قناعت کرد. در همین حال، Alone in the Dark در جایگاه ششم جدول پرفروش‌ترین‌ها قرار گرفت.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

منبع متن: gamefa