طبق گفته کارگردان Final Fantasy 16، آن‌ها امیدوارند که بعد از عرضه نسخه PC، بتوانند این بازی را روانه پلتفرم‌های دیگر کنند.

نائوکی یوشیدا بیان داشت:

ما فقط به فکر عرضه نسخه PC نیستیم. بعد از انتشار پورت PC، امیدواریم بتوانیم این بازی را بر روی پلتفرم‌های دیگر عرضه کنیم.

چندی پیش، اطلاعات و تریلری جدیدی از بستۀالحاقی Final Fantasy 16 با نام The Rising Tide منتشر شد که از طریق این نشانی می‌توانید به بررسی آن‌ها بپردازید. داستان The Rising Tide بر روی شخصیت جیل (Jill) متمرکز خواهد بود. طبق گفته Yoshi-P، وقایع داستانی این DLC در منطقه‌ای به نام Mysidia جریان دارد. گسترش‌دهنده The Rising Tide در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) با قیمت ۲۰ دلار منتشر خواهد شد.