فرنچایز The Elder Scrolls سی ساله شد؛ انتشار اطلاعاتی از The Elder Scrolls 6

شرکت بتسدا (Bethesda) سی‌امین سالگرد سری The Elder Scrolls را جشن گرفت و همچنین اطلاعات مختصری درباره‌ی بازی در حال ساخت The Elder Scrolls 6 ارائه کرد.

مجموعه‌ی The Elder Scrolls کار خود را در سال ۱۹۹۴ و با عنوان The Elder Scrolls: Arena آغاز کرد و در طی این ۳۰ سال، بازی‌های اصلی و فرعی مختلفی از این فرنچایز منتشر شده است. آخرین بازی اصلی این مجموعه به نام The Elder Scrolls 5: Skyrim حدود ۱۳ سال پیش و در نوامبر ۲۰۱۱ منتشر شد. همان‌طور که می‌دانید، نسخه‌ی بعدی این مجموعه در دست توسعه قرار دارد، اما زمان انتشار آن نامشخص است.

بتسدا گیم استودیوز (Bethesda Game Studios) در پیامی ۳۰ سالگی این مجموعه و همچنین ۱۰ سالگی انتشار The Elder Scrolls Online را جشن گرفت و به بازی موبایلی The Elder Scrolls: Castles و عنوان مورد انتظار The Elder Scrolls 6 اشاره کرد.

متن پیام این استودیو به شرح زیر است: