کالین فارل از سریال The Penguin می‌گوید

به تازگی اولین تریلر از سریال The Penguin منتشر شد و کم‌کم باید منتظر سریال یکی از بدنام‌ترین شرورهای دنیای بتمن باشیم. سریال The Penguin اسپین آفی از فیلم The Batman سال ۲۰۲۲ است و کالین فارل اخیرا در مصاحبه‌ای درباره این سریال صحبت کرده و از ذات خشن سریال The Penguin و دنیای DC […]