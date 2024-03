تصویر جدیدی از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire منتشر شد

تصویر جدیدی از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire منتشر شد علی جلیلی ۲۳:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

جدیدترین تصویر منتشر شده از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire، نبرد کینگ کونگ و کینگ اسکار را به تصویر می‌کشد. فیلم Godzilla x Kong: The New Empire (گودزیلا و کونگ: امپراطوری جدید)، روایتگر داستان اتحاد میان کینگ کونگ و گودزیلا برای از بین بردن یک تهدید مشترک به نام کینگ اسکار است که موجودیت انسان‌ها و تایتان‌ها را به طور توأمان تهدید می‌کند. طبق صحبت‌های کارگردان این اثر یعنی آدام وینگارد، کینگ اسکار نقطه‌ی مقابل کینگ کونگ است. همانطور که کونگ نمایانگر صفات مثبت بشر است؛ اسکار نماینده‌ی پلیدترین تمایلات انسان است. همچنین این فیلم به ریشه‌ی تایتان‌ها و در هم تنیدگی دنیای آن‌ها با دنیای انسان‌ها نیز می‌پردازد. به تازگی تصویر جدیدی از این اثر مورد انتظار منتشر شده است که نبرد کونگ و اسکار را به تصویر می‌کشد و به نظر می‌رسد کونگ اصلاً در وضعیت مناسبی نیست. زیرا سلاح او توسط اسکار مهار شده است. شما می‌توانید تصویر منتشر شده از فیلم Godzilla x Kong: The New Empire را در بخش زیر تماشا کنید. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال Adam Wingard, Brian Tyree Henry, Godzilla x Kong: The New Empire, Rebecca Hall منبع متن: gamefa