فیلم Gone with the Wind یکی از آثار نمادین و انقلابی تاریخ سینمای هالیوود به شمار می‌رود که روایت عشقی فراموش نشدنی را به تصویر کشیده است.

تاریخ سینما مملو از فیلم‌های عاشقانه مختلفی بوده که برخی از آن‌ها احساسات مخاطبین خود را دگرگون کرده و داستانی را روایت کرده‌اند که تا مدت‌ها در یاد هر بیننده‌ای باقی مانده است. با این حال کم پیش آمده که شاهد ساخت و اکران فیلمی عاشقانه باشیم که جلوه‌ای حماسی و انقلابی پیدا کرده باشد تا حدی که از آن به عنوان نماد سینما و ژانر عاشقانه یاد شود؛ اتفاقی که ۸۵ سال پیش با ساخت اقتباس سینمایی از رمان بر باد رفته نوشته مارگارت میچل به وقوع پیوست.

فیلم Gone With The Wind روایتی عاشقانه را در بستری از تاریخ پرفراز و نشیب کشور ایالات متحده آمریکا پدید آورده تا حدی که شاید توانسته تا جنبه دیده نشده‌ای از جنگ داخلی این کشور را به معرض نمایش بگذارد که به صورت کلی هالیوود علاقه چندانی به نمایش آن نداشته است. فیلمی سراسر لحظات تلخ و شیرین که تجربه‌ای ناب و فراموش نشدنی را برای هر سینما دوستی به ارمغان آورده و نام خود را تا ابد در تاریخ سینما ماندگار کرده است.

در معرفی فیلم امروز به سراغ Gone With The Wind رفته تا شما را با شاهکاری آشنایی نماییم که قطعاً احساسات شما را به چالش کشیده و مفهوم تلخی جنگ را به معنای واقعی کلمه مورد کنکاش قرار داده است.

منبع متن: gamefa