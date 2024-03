اقتباسی سینمایی از کتاب Blood Runs Coal ساخته می‌شود و کیلین مورفی قرار است در آن نقش‌آفرینی کند.

کیلین مورفی اخیرا به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم Oppenheimer از استودیو یونیورسال توانست اولین جایزه اسکار خودش را به دست بیاورد و حالا نیز قرار است در اثری تازه برای این استودیو نقش‌آفرینی کند. این بازیگر قرار است در فیلم اقتباسی از کتاب Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America نقش‌آفرینی کند.

کیلین مورفی اکنون یکی از برجسته‌ترین و پرتقاضاترین بازیگران در هالیوود به شمار می‌رود و اصلا جای تعجب ندارد که استودیو مارول به سرعت او را برای حضور در این فیلم تازه به خدمت بگیرد، فیلمی که علاوه بر نقش‌آفرینی در آن، از جمله تهیه‌کننده‌های آن خواهد بود.

فیلم Blood Runs Coal اقتباسی از کتابی به همین نام نوشته مارک ای بردلی است و داستان معدنچیان زغال سنگ پنسیلوانیا در دهه شصت میلادی و یکی از بدنام‌ترین جنایت‌های اتحادیه در تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. این فیلم داستان رهبر اتحادیه کارگران معدن به نام جوک یابلونسکی را به تصویر می‌کشد، کسی که به خاطر حمایتش از شرایط کاری بهتر برای معدنچیان شناخته شد.

پس از یک انتخابات اتحادیه که در آن، یابلونسکی رقیب خودش را به تقلب متهم کرد، او به همراه بیشتر اعضای خانواده‌اش ترور شدند و حالا نیز پسر وی به نام چیپ با بازی کیلین مورفی به دنبال آن است تا از افراد پشت این ترور انتقام بگیرد. جز باترورث و جان هنری باترورث فیلم‌نامه این اثر سینمایی را قلم می‌زنند و در حال حاضر نیز هنوز کارگردانی برای آن تعیین نشده است.

منبع: collider