گزارش: Xbox در مقطعی اکثر عناوین خود را برای PS5 منتشر خواهد کرد

کریستوفر درینگ (Christopher Dring) از رسانه‌ی Gamesindustry.biz معتقد است که اغلب عناوین Xbox در مقطعی برای PS5 منتشر خواهند شد.

هنگامی که شرکت مایکروسافت استراتژی جدید خود را در خصوص انتشار عناوینی مانند Grounded، Sea of Thieves، Hi-Fi Rush و Pentiment برای پلتفرم‌های دیگر معرفی کرد، پیش از آن، شایعاتی در خصوص عرضه‌ی بازی‌های Starfield و Indiana Jones and the Great Circle برای PS5 منتشر شدند، اما فیل اسپنسر (Phil Spencer)، مدیر بخش گیمینگ مایکروسافت، این شایعات را تکذیب کرد. با این حال، در یک گزارش جدید ادعا شده که Xbox در آینده اکثر بازی‌های خود را روی کنسول نسل نهمی سونی منتشر می‌کند.

کریستوفر درینگ، بنیان‌گذار رسانه‌ی Gamesindustry.biz در پادکست GI Microcast در مورد کاهش فروش کنسول Xbox Series X/S در اروپا صحبت کرد. همچنین گزارش شده است که توسعه دهندگان ترد پاتی در مورد انتشار بازی‌های خود برای ایکس باکس تردید داشتند.

درینگ در این باره گفت:

با توجه به اینکه ایکس باکس برخی از بازی‌های خود را روی PS5 منتشر می‌کند و می‌دانم اکثریت عناوین این برند در مقطعی روی کنسول سونی منتشر خواهند شد. با فرض اینکه پیشرفت آن احتمالاً همانطور که ایکس باکس معتقد است انجام خواهد شد، من فکر می‌کنم این برند به عنوان یک سازنده سخت‌افزار با مشکل جدی مواجه است و این چیزی بود که از GDC 2024 متوجه شدم. تایید این موضوع سخت نیست که تعداد بیشتری از عناوین فرست پارتی ایکس باکس روی پلتفرم‌های دیگر عرضه خواهند شد، اما به نظر می‌رسد این موضوع همچنان در حال بررسی است.