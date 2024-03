سونی از قابلیت جدید Community Game Help برای PS5 رونمایی کرد

هنگامی که PS5 در سال ۲۰۲۰ روانه بازار شد، قابلیت‌های جذابی نسبت به نسل قبل داشت، اما همه آن قابلیت‌ها به پتانسیل خود نرسیدند.

یکی از قابلیت‌های جذاب پلی استیشن ۵، Game Help بود که ایده جالبی داشت. قابلیت مذکور، کلیپ‌های گیم پلی برای رد کردن موانع بازی را در اختیار گیمرها قرار می‌داد. اما این قابلیت در طی این سال‌ها چندان مورد توجه واقع نشد. حال سونی برنامه دارد با اعمال یک سری تغییرات، قابلیت Game Help را در کانون توجه قرار دهد.

سونی از قابلیت Community Game Help پرده‌برداری کرد، این قابلیت در واقع نسخه بهبود یافته Game Help است که قرار است در ادامه سال، طی یک به‌روزرسانی، در دسترس کاربران پلی استیشن ۵ قرار بگیرد. همان‌طور که از نام این قابلیت مشخص است، Community Game Help از ویدیوهای گیمرها نیز علاوه بر ویدئوهای رسمی سازندگان، استفاده خواهد کرد تا به شما کمک کند موانع بازی را رد کنید.

شما این اختیار را دارید که اشتراک خودتان در سرویس Community Game Help را تأیید یا رد کنید. اگر اجازه این کار را بدهید، سیستم به صورت خودکار گیم پلی شما را ذخیره و برای کمک به سایر گیمرها آن را آپلود می‌کند. هر زمان که گیم پلی ذخیره شود، به شما نوتیفیکیشن نشان خواهد داد و شما می‌توانید مشخص کنید که در طول ماه حداکثر چند کلیپ از بازی شما ذخیره شود.

شما کنترل کامل روی محتوای خودتان دارید، می‌توانید همراه با ویدیوی گیم پلی، پیام و چت خود را نیز منتشر کنید و حتی ID پلی استیشن شما نیز روی ویدیو بخورد. همچنین می‌توانید ویدیوهایی آپلود شده خودتان را ببینید و اگر خواستید آن‌ها را حذف کنید. به‌علاوه، شما می‌توانید ویدیوهای سایر گیمرها را رده‌بندی کنید و بر اساس مفید بودن، به آن‌ها امتیاز بدهید.

هنوز مشخص نیست که قابلیت Community Game Help چه زمانی به پلی استیشن ۵ خواهد آمد. اما سونی قرار است این ویژگی را در ادامه سال برای برخی بازی‌ها فعال کند و در ادامه برای سایر عناوین در دسترس قرار بگیرد.

شما دوست دارید در سرویس Community Game Help مشترک شوید تا از گیم پلی شما برای کمک به سایر گیمرها استفاده شود؟