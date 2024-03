فیلم جنایی The Night of the Hunter بازسازی می‌شود

فیلم جنایی، درام و نوآر The Night of the Hunter یکی از آثار خاطره انگیز و جذاب دهه 1950 میلادی به شمار می‌رود که بازسازی آن در دستور کار هالیوود قرار گرفته است.

فیلم جنایی The Night of the Hunter بازسازی می‌شود ایلیا عسگری ۱۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

فیلم جنایی، درام و نوآر The Night of the Hunter یکی از آثار خاطره انگیز و جذاب دهه ۱۹۵۰ میلادی به شمار می‌رود که بازسازی آن در دستور کار هالیوود قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که پروژه جدید خالق فیلم‌هایی نظیر تلفن سیاه و دکتر استرنج یعنی اسکات دریکسون مشخص شده است. یکی از آثار کلاسیک مشهور تاریخ سینما The Night of the Hunter (شب شکارچی) نام دارد؛ فیلمی جنایی، درام و نوآر ساخته شده توسط چارلز لاتن در سال ۱۹۵۵ میلادی که از بازیگرانی همچون رابرت میچام، لیلین گیش و شلی وینترز بهره می‌برد و بنا به عقیده بسیاری از سینماگران، جزو بهترین فیلم‌های ساخته شده در تاریخ مدیوم خود به شمار می‌رود. حال در موج بازسازی فیلم‌های قدیمی سینمای هالیوود، اسکات دریکسون با همکار همیشگی خود یعنی رابرت کرگیل دست به کار شده تا بازسازی The Night of the Hunter را تولید نماید. اثری حول محور مردی که خود را یک واعظ مذهبی جا زده تا بلکه بتواند به خانواده‌ای بسیار ثروتمند نزدیک شده و اموال آن‌ها را سرقت نماید. تصمیمی که او را با اتفاقات و وقایعی غیرمنتظره روبرو خواهد کرد. همچنین باید اشاره کرد که تولید فیلم The Black Phone 2 نیز در جریان می‌باشد که باری دیگر ایثن هاک را در قامت یک کودک‌ربای قاتل قرار خواهد داد. فیلم نخست اقتباسی از داستانی کوتاه به نویسندگی جو هیل محسوب می‌گردد که در سال ۲۰۲۱ میلادی اکران شد و فروش قابل قبول ۱۶۱ میلیون دلار را در قبال ۱۸ میلیون دلار بودجه به دست آورد. منبع: کامیک‌بوک

اخبار سینما ، فیلم و سریال

The Black Phone, The Night of the Hunter, Thriller

منبع متن: gamefa