گزارش: استودیوی Smilegate Barcelona تعطیل شده است

طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد استودیوی Smilegate Barcelona، که در سال ۲۰۲۰ تاسیس شد و روی ساخت یک بازی کنسولی AAA جهان باز کار می‌کرد، تعطیل شده است.

این خبر توسط استفان بلیز (Stephane Blaise)، کارگردان سابق یوبیسافت (Ubisoft) و استودیوی Eidos Montreal اعلام شده که در صفحه لینکدین خود ادعا کرد همه کارمندان Smilegate Barcelona قرار است از این استودیو و شرکت کره‌ای Smilegate، سازنده عناوین Lost Ark و Crossfire جدا شوند.

وی در این خصوص گفت:

از آنجایی که صنعت بازی بیشتر از قبل به یک بازی نبرد به نظر می‌رسد، حالا نوبت ماست که از این جنگ ضربه دریافت کنیم. استودیوی Smilegate Barcelona در حال تعطیل شدن است و همه کارکنان آن اخراج می‌شوند. در ۶ ماه گذشته وضعیت سختی داشتیم، اما این مدت به من اجازه داد تا یک تیم خارق‌العاده و متعهد را کشف کنم. همه آن‌ها به سختی تلاش می‌کردند تا استودیو را نجات دهند. من حالا یک توسعه‌دهنده آزاد هستم.

بلیز پیش از این به عنوان کارگردان طراح روایت روی بازی Marvel’s Guardian of the Galaxy و همچنین به عنوان کارگردان روایت روی عناوین Assassin’s Creed Valhalla و Far Cry 5 کار کرده بود.

ادوارد آلبرت (Edouard Albert)، مدیر پروژه در Smilegate Barcelona نیز پستی را منتشر کرده که نشان می‌دهد این استودیو بسته شده است.

سفر ما در Smilegate Barcelona به پایان رسیده است. من در زمان فعالیتم در این استودیو با افراد شگفت‌انگیزی کار کردم و توانستم مجموعه مهارت‌هایم را بهبود بخشم. اکنون زمان آن است که به دنبال ماجراجویی بعدی خود باشم.

تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰۵۰۰ کارمند در صنعت بازی طی سال گذشته اخراج شدند. همچنین با گذشت کمتر از سه ماه از سال ۲۰۲۴، تصور می‌شود که در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ برنامه تعدیل نیرو تایید شده است.

یک نظرسنجی در GDC نشان داد که حدود یک سوم توسعه‌دهندگان طی ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۳ تحت تأثیر اخراج در محل کار خود قرار گرفتند.