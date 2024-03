Team Ninja: عناوین جهان باز بعدی را بر پایه Rise of the Ronin ارتقاء خواهیم داد

استودیوی Team Ninja می‌خواهد عناوین آیندۀ خود را بر پایۀ جهان باز Rise of the Ronin ارتقاء دهد و از اشتباهات این عنوان درس بگیرد. فومیهیکو یاسودا (Fumihiko Yasuda)، کارگردان بازی Rise of the Ronin، در گفت‌وگویی با وبسایت VGC پیرامون چالش‌های استودیوی Team Ninja طی توسعۀ اولین بازی جهان باز خود صحبت و اعلام […]