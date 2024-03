به نظر می‌رسد که تا به اینجای کار، استراتژی مولتی‌پلتفرم ایکس باکس جواب داده و شاهد محبوبیت بالای عناوین سابقاً انحصاری آن روی پلتفرم پلی استیشن هستیم.

دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت و گاهاً ضد و نقیضی درباره استراتژی مولتی‌پلتفرم ایکس باکس برای عرضه برخی از بازی‌هایش وجود دارند؛ از شک و تردید و خشم گرفته تا تمجید از این سبک کاری جدید (که به مراتب کمتر از نظرات منفی به چشم می‌خورد). با تمام این اوصاف، به نظر می‌رسد Microsoft درصدد رسیدن به همان موفقیتی است که انتظارش را داشت؛ آن هم با عرضه ۴ بازی اول خود به صورت مولتی‌پلتفرم.

هرچند Sea of Thieves از مدتی قبل هم در جایگاه اول محبوب‌ترین عناوین پیش‌فروش شده روی پلی استیشن بود، اما حالا فهرست ۱۰ عنوان محبوب بین بازی‌های پیش‌فروش شده، شامل ۴ مورد از عناوین متعلق به Microsoft است. این آمار و نتیجه می‌تواند گواهی بر تصمیم درست ایکس باکس و فیل اسپنسر برای عرضه عناوین سرویس‌محور همچون Sea of Thieves روی پلی استیشن تلقی شود.

تا به اینجای کار، Sea of Thieves توانسته عناوین بزرگی از قبیل Rise of the Ronin و MLB: The Show را پشت سر گذاشته و پیش‌فروش بهتری را از آن خود کند. با گذشت تقریباً یک ماه، ساخته محبوب استودیوی Rare توانسته جایگاه خود را حفظ کرده و این‌بار در بحث پیش‌فروش از Destiny 2: The Final Shape سبقت بگیرد.

اما نکته عجیب و حیرت‌انگیز، می‌تواند پیشی گرفتن Sea of Thieves از انحصاری پرسر‌وصدای پلی استیشن ۵، یعنی Stellar Blade باشد؛ عنوانی که طی ماه آینده در دسترس بازیکنان قرار خواهد گرفت. پشت سر Stellar Blade، شاهد حضور Grounded در جایگاه سوم فهرست هستیم. جالب اینجاست که هر دو ساخته ایکس باکس توانسته‌اند از بسته‌الحاقی مورد انتظار Elden Ring جلو بزنند.

شایان ذکر است که با نگاه به فهرست این عناوین می‌توان نسخه‌های مختلفی از بازی‌های متفاوت را مشاهده کرد؛ برای مثال، سه نسخه متفاوت از Sea of Thieves راه خود را به فهرست ۱۰ بازی پرفروش باز کرده‌اند. با در نظر گرفتن این مسئله، ۴۰ درصد از بازی‌های این فهرست ۱۰تایی متعلق به Microsoft هستند.

توجه ویژه بازیکنان پلی استیشن به بازی Sea of Thieves نکته غیرقابل‌ انکار ماجراست؛ همچنین نمی‌توان از تلاش Sony در راستای پورت موفق این عنوان روی کنسول‌های پلی استیشن چشم‌پوشی کرد. همچنین پرفروش‌ترین نسخه این بازی Sea of Thieves: Premium Edition بوده که به بازیکنان جدید پلی استیشن این اطمینان را می‌دهد که نسخه‌ای کامل از بازی را تجربه خواهند کرد.

منبع: Tech4Gamers