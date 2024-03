تریلر همکاری Dead by Daylight با Slipknot را تماشا کنید

استودیوی بازیسازی Behaviour Interactive، سازنده Dead by Daylight، با انتشار تریلی از آیتم‌های تزئینی همکاری با گروه موسیقی متال Slipknot پرده‌برداری کرد. کراس اوور Dead by Daylight با Slipknot، هشت آیتم تزئینی برای قاتل به‌همراه خواهد داشت. آیتم‌های تزئینی برای The Wraith ،The Deathslinger ،The Doctor ،The Clown ،The Hillbilly ،The Blight ،The Trapper و […]