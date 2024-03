ویل اسمیت یکی از ستارگان تراز اول سینمای هالیوود محسوب می‌شود که در جریان مراسم اسکار سال ۲۰۲۲ میلادی اتفاقی تلخ را از خود بر جای گذاشت.

ویلارد کارول اسمیت دوم در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۸ میلادی (۳ مهر ۱۳۴۷) در شهر فیلادلفیا کشور ایالات متحده آمریکا چشم به جهان گشوه است. پسری که خانواده او را کارولین، مدیر مدرسه و ویلارد کارول اسمیت پدر، سرباز سابق نیروی هوایی ارتش آمریکا تشکیل داده است. در عین حال صاحب چندین خواهر و برادر نیز می‌باشد که در حوزه‌های مختلفی مشغول به فعالیت هستند.

این مرد جوان که از نام کوتاه ویل اسمیت بهره می‌برد، در حالی که مشغول سپری کردن دوران تحصیل ابتدایی خود بود و تنها ۱۳ سال سن داشت، شاهد جدایی و طلاق والدینش از یکدیگر بود که به مانند هر نوجوان دیگری، چنین اتفاقی تاثیر قابل توجهی بر روحیاتش داشت. با این حال از همان سن و سال آغاز به نوشتن اشعار رپ نمود و از دفترچه‌ای بهره می‌برد که نوشته‌هایش را در آن به ثبت می‌رساند؛ دفترچه‌ای که تمامی اشعارش در آن نگارش می‌شد و حاوی الفاظ رکیکی بود که بنا به خواسته مادربزرگش استفاده از این کلمات را کنار گذاشت.

علاقه او به موسیقی رپ سبب شد تا در همکاری با دوست دوران کودکی خود وارد این عرصه شده و گروهی را تشکیل داده که در سال ۱۹۸۶ نخستین تک آهنگ آن‌ها به بازار عرضه شد. تک آهنگی که تنها یک ماه قبل از پایان دوره دبیرستان ویل اسمیت منتشر شد و به سبب عدم برخورداری از هیچگونه الفاظ رکیک، روایت داستان گونه در اشعار و همچنین بهره بردن از قافیه‌های بسیار قدرتمند با استقبال مخاطبین روبرو شد و اصطلاحاً به مانند یک بمب صدا کرد. مسئله‌ای که در آن زمان حسابی سر و صدا به راه انداخت و توجه کمپانی‌های تولید موسیقی رپ را جلب نمود.

منبع متن: gamefa