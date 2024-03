فیلم رومانتیک همیشه بهترین سرگرمی برای سپری کردن اوقات فراغت است. سینمای کره جنوبی فیلم‌های عاشقانه باکیفیتی را در چند دهه اخیر و از زمان آغاز به کار این صنعت، تولید کرده است.

در دهه ۲۰۲۰، کره جنوبی به توسعه و ارتقای فیلم‌هایش در سراسر دنیا ادامه داده و توانسته به پلتفرم‌هایی همچون نتفلیکس و یا جشنواره فیلم کن یا TIFF راه یابد. این دهه بهترین عصر برای فیلم‌های عاشقانه کُره‌ای است که گرمابخش قلب‌ها، خلاقانه و فراموش نشدنی هستند.



در لیست زیر، ۱۲ فیلم عاشقانه‌ی سینمای کره جنوبی انتخاب شده که براساس فاکتورهایی همچون خط داستان، عملکرد بازیگران و موارد دیگر رتبه‌بندی شده‌اند.

۱۲. فیلم Wish You محصول ۲۰۲۱

فیلم Wish You داستان نوازنده کیبورد خجالتی با بازی سانگ لی است که در صنعت موسیقی کره جنوبی مشغول به کار است و در همین حین با نوازنده خیابانی با بازی کانگ این سو آشنا می‌شود و سریعا مجذوب او می‌شود. این نوازنده کیبورد، فیلم آواز خواندن این خواننده خیابانی را به مدیرش نشان می‌دهد و منجر به موفقیت او در عرصه موسیقی شده است.

فیلم Wish You از معدود فیلم‌های کُره‌ای است که برخلاف پلات توسعه نیافته‌اش به دلیل فیلم‌برداری فوق‌العاده، ساند تراک جذابش و شیمی بازیگرانش ارزش دیدن دارد. گرچه این فیلم، عالی نیست اما کسانی که عاشق فیلم‌های رومانتیک هستند می‌توانند از دیدن این فیلم لذت ببرند.

این فیلم عاشقانه جالبی است که اعصاب شما را بهم نمی‌ریزد و بازیگرانش عملکرد رضایت‌بخشی دارند.

۱۱. فیلم Double Patty محصول ۲۰۲۱

فیلم Double Patty، فیلم رومانتیکی است که می‌توانید بارها آن را نگاه کنید. این فیلم داستان زندگی دو نفر به نام‌های هیون جی با بازی ایرن، دختر جوانی که آرزوی گوینده شدن دارد و بصورت نیمه وقت در مغازه برگر فروشی کار می‌کند، و وو رام با بازی شین سونگ هو، پسر جوانی که پس از آسیب دیدن، دست از آرزوی ورزشکار حرفه‌ای شدن کشیده، است. این دو زمانیکه وو رام به رستوران برگر فروشی برای سفارش غذا می‌رود، آشنا می‌شوند.

ایرن در اولین تجربه بازیگری خود خوش درخشیده و شیمی قوی با همبازی‌اش دارد. علاوه بر این، ساندتراک فوق‌العاده فیلم و صحنه‌های مربوط به غذا به همراه نمایش این دو جوان که راه زندگیشان را پیدا می‌کنند و الهام بخش یکدیگر می‌شوند، به فیلم جلوه خاصی بخشیده است. بنابراین فیلم Double Patty داستان جدید و منحصر به فردی دارد که فارغ از درام‌های مرسوم رومانتیک است و شیمی بین شخصیت‌های اصلی فیلم، جذابیت داستان را چند برابر کرده است.

۱۰. فیلم Serve the People محصول ۲۰۲۲

فیلم Serve the People که شهر تخیلی در دهه ۷۰ را به تصویر کشیده، داستان زندگی مو-کانگ با بازی یون وو-جین، سرباز اجباری که سرآشپز شخصی فرمانده تقسیم است تا بتواند خرج زن و بچه‌‌‌اش را بدهد، می‌باشد. وقتی فرمانده تقسیم راهی سفر کاری می‌شود، وسوسه سراغ یون می‌آید.

سون-ریون با بازی جی آن، همسر جوان فرمانده تقسیم است که به مو-کانگ نزدیک شده و باعث سردرگمی او برای رسیدن به اهدافش می‌شود.

فیلم Serve the People با داستانی که دیالوگ کمی دارد و از رنگ‌ها، موسیقی و حرکات کاراکترها حداکثر استفاده را کرده، دیدنی است. هدف فیلمسازان این اثر استفاده از زبان بدن و سینما بوده است. فیلم مملوء از صحنه‌های عاشقانه و احساسی بین دو بازیگر اصلی است. نمی‌توانیم بگوییم فیلم عالی است اما مخاطبین از حس منحصر به فرد عشق در فیلم لذت خواهند برد.

۹. فیلم Love and Leashes محصول ۲۰۲۲

فیلم Webtoon Moral Sense ساخته گیول، الهام بخش فیلم Love and Leashes محصول نتفلیکس است. این فیلمِ کمدی رومانتیک را پارک هون-جین کارگردانی کرده است. فیلم داستان زنی به نام سویون است که فانتزی‌هایی داشته و تصمیم می‌گیرد با همکارش وارد رابطه شود.

این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های عاشقانه نتفلیکس است که در بطن خود پیام احترام متقابل و رضایت را به همراه دارد. فیلم Love and Leashes از چندین منظر، پیش‌رونده است. فیلم کمدی رومانتیک کُره‌ای است که شیمی بین دو نقش اصلی آن را تماشایی کرده است.



۸. فیلم Sour and Sweet محصول ۲۰۲۱

فیلم Sour and Sweet براساس رمان ژاپنی Initiation Love نوشته کورومی اینویی و داستان زوجی است که در تلاشند رابطه لانگ دیستنس خود را حفظ کنند گرچه با موانع بسیاری از جمله مشکلات شغلی، آرزوهای شخصی و تغییرات اجتناب‌ناپذیر مواجه می‌شوند.

این فیلم پیچش‌های هیجان‌انگیزی به مانند بیشتر فیلم‌های این ژانر دارد.

پلات فیلم Sweet and Sour همانند رمانش نیست اما روایت غنی فیلم، مخاطب را با تجربه‌ای کاملا جدید مواجه می‌کند. این فیلم محرک‌های واقعی روابط مدرن را نشان داده و چالش‌ها و شادیهایی که باعث تعادل بین زندگی شخصی و کاری می‌شوند را به تصویر می‌کشد. با اینکه فیلم کلایمکس چندانی ندارد اما لحظاتی را نشان می‌دهد که داستان را بصورت منطقی و گیرا به تصویر می‌کشد. بازیگران جوان و بااستعداد فیلم نیز به خوبی توانسته‌اند احساسات عاشقانه‌ را از خود بروز دهند.

۷. فیلم New Year Blues محصول ۲۰۲۱

فیلم New Year Blues یک هفته قبل از سال نو را نشان می‌دهد که چهار زوج در بخش‌های مختلف دنیا با تغییرات عظیمی مواجه می‌شوند. درحالیکه برخی درگیر ازدواج‌های بین‌المللی هستند، مابقی درحال پیش بردن کار موفق‌شان و خواستگاری از عشق‌شان هستند. متاسفانه، برخی از آن‌ها شکست عشقی خورده و جدا می‌شوند و برخی با همسران سابق‌شان برخورد می‌کنند. در میان این چالش‌ها، این داستان عاشقانه روایتگر شجاعت آنها برای فائق آمدن بر ترس‌هایشان از آینده است.

فیلم New Year Blues فیلم دلگرم کننده‌ای با صحنه‌های احساسی واقعی و فراموش نشدنی است که مخاطب می‌تواند با آنها ارتباط بگیرد.

بازیگران فیلم بسیار موفق عمل کرده‌اند و هر زوج شیمی بیادماندنی خلق کرده است. این فیلم صحنه‌های بصری با لوکیشن‌های جذابی مانند بوئنوس آیرس و سواحل کُره دارد.

۶. فیلم Ditto محصول ۲۰۲۲

فیلم Ditto بازسازی فیلمی به همین نام محصول ۲۰۰۰ است که داستان کیم یونگ با بازی یو جین-گو، دانشجو سال سومی که در سال ۱۹۹۹ زندگی می‌کند و مو-نویی با بازی یی-هیون چو، دانشجو سال دومی در همان دانشگاه می‌باشد.

این دو بطور مرموزی قادر به ارتباط با یکدیگر در رادیو در طول ماه گرفتگی بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۲۲ هستند و شروع به صحبت درباره عشق و دوستی می‌کنند.

فیلم Ditto وفادار به فیلم اصلی، سناریو نوستالژیک دهه ۹۰ را بازسازی می‌کند درحالیکه وایب سال ۲۰۲۲ کره جنوبی را نشان می‌دهد. بنابراین، به دلیل شیوه داستان گویی و سفر در زمان، پلات فیلم جذاب است. بازیگران جوان فیلم نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده و مخاطب تجربه رمانتیکی خواهد داشت.



۵. فیلم Josée محصول ۲۰۲۰

فیلم Josée داستان پروتاگونیستی است که عاشق کتاب و نوشیدنی است و با مادربزرگش زندگی می‌کند و زندگیش بعد از آشنایی با مرد جوانی به نام یونگ سوک با بازی نام جو-هویک دگرگون می‌شود.

فیلم Josée بازسازی فیلم ژاپنی Josée, the Tiger and the Fish است که جایزه HFA بهترین بازیگر را برای ساتوشی تومابوکی به ارمغان آورد. مخاطبینی که نسخه ژاپنی این فیلم را دیده‌اند لحظات هیجان‌انگیزی را تجربه کردند و Josée نیز اینگونه است. این فیلم هیچ پیچش یا کلایمکسی نداشته و رابطه خوزه و یونگ سوک به آرامی پیش می‌رود و به مخاطب زمان می‌دهد تا کاراکترها را بشناسد. این فیلم مراحل اولیه جذب شدن دو نفر را نشان می‌دهد که تفاوت‌های زیادی دارند و شیمی بین بازیگران آن را جذاب‌تر کرده است. فیلم صحنه‌های نفس‌گیر و جالبی داشته و موسیقی و بازی هنرمندانش دیدنی است.

۴. فیلم Endless Rain محصول ۲۰۲۱

فیلم Endless Rain که عنوان Waiting for Rain نیز داشته، داستان نامه نویسی بین یونگ هو با بازی کانگ ها-نول، مرد جوانی که در تلاش است به دانشگاه برود و سو-هی با بازی چان وو-هی، خواهر دوست یونگ-هو، است. سو-هی در زمان مریضی خواهر یونگ، به نامه‌ها جواب می‌دهد. به تدریج این دو به هم احساس پیدا می‌کنند.

نقطه قوت فیلم، احساسات و گرمایی است که قلب مخاطبین را گرم می‌کند. این فیلم صحنه‌های دوست داشتنی زیاد، موسیقی دلنشین، بازی فوق‌العاده و موضوع جالب داشته و ساختار روایی چالش برانگیزی دارد. این فیلم پیچیدگی زمانی خاصی داشته و تجربه خاصی برای مخاطب رقم می‌زند. با مشخص شدن داستان، فیلم به تدریج اهمیت عنوان فیلم را فاش کرده و به نتیجه‌گیری رضایت‌بخشی برای مخاطب می‌رسد.

۳. فیلم Soulmate محصول ۲۰۲۳

همانطور که عنوان فیلم نشان می‌دهد، فیلم رومانتیک یونگ-کو مین فراز و نشیب‌های ارتباط بین دو عاشق را نشان می‌دهد که در یک سال متولد شده‌اند: می-سو با بازی کیمدا-می و ها-یون با بازی جون سو-نی.

این دو در زندگی شکست عشقی خورده و حین بزرگ شدن با چالش‌های متفاوتی مواجه می‌شوند. گرچه رابطه آن‌ها وقتی ها-یون اولین بار عاشق همکلاسی‌اش جین-وو می‌شود، مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

فیلم نمایش واقعی از ارتباط حقیقی بین دو زن جوان است. این فیلم اقتباسی از فیلم چینی به همین نام است و مخاطب لحظات جذابی را تجربه می‌کند.

۲. فیلم ۲۰th Century Girl محصول ۲۰۲۲

فیلم ۲۰th Century Girl داستان بو-را با بازی کیم یو-جونگ در سال ۱۹۹۹ است، دختر ۱۷ ساله‌ دبیرستانی که تکواندو کار می‌کند. او به دنبال دوست پیدا کردن برای بهترین دوستش است اما به تدریج خودش عاشق آن پسر می‌شود.

فیلم ۲۰th Century Girl به خوبی اشتیاق جوانی و احساسات شدید را نشان می‌دهد که همه چیز از دوستی به عشق تبدیل می‌شود. بنابراین، فیلم صحنه‌های جالبی با ترکیب رنگ سبز و زرد داشته و کاراکترها را در محیط آرامی توسعه می‌دهد. این فیلم فضای امن و جذابی خلق کرده که کاراکترها بدون هیچ مانعی درگیر احساسات می‌شوند. گرچه فیلم بعد از یک پیچیدگی وارد قلمروی وحشت و بیم می‌شود، با آن ساندتراک‌های مسحور کننده‌اش ارزش دیدن دارد.

۱. فیلم Decision to Leave محصول ۲۰۲۲

فیلم Deacision to Leave، فیلم رومانتیک و تریلر تحسین شده‌ای است که حول محور کارآگاهی با بازی پارک ها-ایل که عاشق بیوه‌ای با بازی تانگ وی است، می‌شود. بعدا مشخص می‌شود این بیوه مظنون شماره یک تمامی پرونده‌های قتل این کارآگاه است.

فیلم را پارک چان-ووک کارگردانی کرده است. این فیلم روایت عاشقانه‌ای است که بسیار احساسی بوده اما فاقد صحنه‌های عاشقانه است.

این یک فیلم فوق‌العاده و جذاب با دسیسه‌های پرتنش، درگیری‌های احساسی، استفاده هوشمندانه از فناوری تلفن همراه و پیچش‌های داستانی دلپذیر است. علاوه بر این، پارک اجازه نمی‌دهد سبک معمولی هیجان‌انگیز او مهارتش در ساختن یک داستان عاشقانه زیبا را تحت الشعاع قرار دهد که سرشار از گرمای کافی برای مجذوب کردن بینندگان و برانگیختن بحث‌ها پس از پخش تیتراژ است. تانگ وی و پارک ها-ایل بسیار عالی هستند و هنر اغواگری را به سطح جدیدی ارتقا می‌دهند.

منبع: کولایدر