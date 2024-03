کارگردان دنباله Ready or Not مشخص شد | سامارا ویوینگ به سری دوم بازمی‌گردد

آدام رابیتل، کارگردان مجموعه فیلم‌های اتاق فرار و Insidious: The Last Key در حال مذاکره برای پیوستن به دنباله Ready or Not است. فیلم آماده‌ای یا نه محصول ۲۰۱۹ است و قرار است سامارا ویوینگ برای ایفای نقش گریس لو دوماس که از دست خانواده ثروتمند و افتضاح همسرش در شب عروسی به ستوه آمده، […]