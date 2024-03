تمام سلبریتی‌هایی که در سری بازی های جی‌تی‌ای حضور پیدا کرده‌اند

سلبریتی‌های Grand Theft Auto 3

Grand Theft Auto 3 در تاریخ اکتبر ۲۰۰۱ بر روی پلی‌استیشن ۲ عرضه شد. در حالیکه بازی‌های قبلی Grand Theft Auto دو بعدی بودند، ساخت این بازی به‌صورت سه‌بعدی GTA 3 را به سطح جدیدی از جاه طلبی در داستان سرایی و جهان پردازی وارد کرد. این جاه طلبی را می‌شود در ایستگاه‌های رادیویی شنید که در آینده میزبان اشخاص مشهوری خواهند شد.

هرچند در این بازی قرار گرفته در شهر لیبرتی، صداپیشگان سلبریتی مسئولیت صداگذاری مافیای ایتالیایی که در قلب داستان بازی قرار داشت را برعهده داشتند. با داستانی که از فیلم‌های جنایی و مافیایی الهام گرفته بود تصمیم DMA Design و راکستار گیمز در استفاده از بازیگرانی که در این ژانر درخشیده بودند مثل The Sopranos و Goodfellas واقعاً عملی هوشمندانه بود. این صداهای مشهور در تضاد با شخصیت اصلی بازی عمل می‌کردند زیرا کلاد یک پروتاگونیست ساکت بود. از بازیگران به نام فیلم‌های مافیایی که برای صداپیشگی در بازی انتخاب شده بودند می‌توان به فرانک وینسنت اشاره کرد که صداگذاری سالواتوره لیون را برعهده داشت. وینسنت در فیلم‌های کلاسیکی از مارتین اسکورسیزی مثل Raging Bull و Casino حضور داشته است اما مهم‌ترین نقش او دررابطه‌با GTA 3، بازی در نقش بیلی بتر در فیلم سینمایی Goodfellas است. وینسنت این نقش به‌یادماندنی را در بازی‌های بعدی GTA نیز ایفا کرد.

در کنار وینسنت می‌شود صدای بازیگر دبی مازار و لهجهٔ نیویورکی فراموش‌نشدنی او را شنید که بیشتر برای بازی در نقش معشوقهٔ ری لیوتا در Goodfellas شناخته می‌شود. او در بازی شخصیت ماریا لاتور را صداگذاری می‌کند که همسر حقه‌باز سالواتوره است و در کنار او داستان GTA 3 را پیش می‌برد. با اینکه این بازیگران شاید افرادی نباشند که بازیکنان آنها را به‌سرعت بشناسند اسمی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد قطعاً برایتان آشنا خواهد بود: مایکل مدسن. مدسن با اجرای گوش‌خراش خود در فیلم سینمایی Reservoir Dogs تارانتینو در نقش آقای بلوند شناخته می‌شود و در بازی صداگذاری یکی از زیردستان بی‌رحم لیون را برعهده دارد. این نقش کوتاه بود اما صدای او برای این شخصیت عالی بود.

جو پانتولیانو که در سری محبوب The Sopranos حضور داشت برای صداگذاری شخصیت لوئیجی گوترلی انتخاب شد. شما شاید پانتولیانو را از فیلم‌های متنوعی که بازی کرده مثل Bound، Bad Boys و سایفر خیانتکار در ماتریکس بشناسید. او در بازی نقش یکی از افراد رده‌پایین خانواده مافیایی لیون را دارد و تعدادی از اولین مأموریت‌ها را به پروتاگونیست می‌دهد. کمدین و بازیگر مایکل راپاپورت صداگذار جوئی لیون پسر مکانیک سالواتوره است. جوئی در بازی حضور چندانی ندارد و تنها در تعداد محدودی از مأموریت‌های آغازین بازی دیده می‌شود. راپاپورت اما بعداً در نقش تروی بردشاو در سری Saints Row که از فرنچایز GTA الهام گرفته است به فعالیت خود در عرصه صداگذاری بازی‌های ویدئویی ادامه می‌دهد.

راکستار در بازی بعدی خود برای GTA به میامی یا به عبارت بهتر Vice City می‌رود که داستانی الهام گرفته از سینمایی Scarface را روایت می‌کند اما پیش از اینکه استودیو به فلوریدا برود آنها با آوردن رابرت لوجا به Grand Theft Auto 3 حال و هوای میامی را به لیبرتی سیتی آورند. لوجا در فیلم جنایی برایان دی پالما در نقش سلطان مواد فروشان فرانک لوپز ایفای بازی کرد و نقش نسبتاً مرتبطی با او در GTA 3 با صداگذاری کارآگاه ری ماچووسکی داشت. ماچووسکی که پلیسی فاسد است کلاد را استخدام می‌کند تا چند نفر را به قتل برساند و پیش از آنکه دستگیر شود از شهر فرار می‌کند. کایل مک لاکلن از زمان حضور در Twin Peaks دیوید لینچ به چهره‌ای شناخته شده در عرصه سینما تبدیل شد و در آثار دیگری چون Showgirls و Sex in the City ایفای نقش کرده است. برای Grand Theft Auto 3 این بازیگر شخصیت دونالد لاو، غول رسانه‌ای که یکی از سرگرمی‌هایش آدم‌خواری است را صداگذاری می‌کند. او مشغول نظارت بر پروژهٔ ساخت‌وسازی در Fort Staunton است و از مهارت‌های کلاد استفاده می‌کند تا یک جنگ گانگستری راه بیندازد تا قیمت املاک منطقه را نزول دهد. لاو در دیگر بازی‌های فرنچایز حضور پیدا می‌کند.

Grand Theft Auto 3 با سکانسی شروع می‌شود که در آن کلاد از یک اتومبیل حامل زندانی به همراه زندانی دیگر به نام ۸-Ball فرار می‌کند. ۸-Ball بازیکن را به اولین مأموریت پروتاگونیست هدایت می‌کند و توسط کیث ادوارد الام یکی از دو عضو باند Guru صداگذاری شده است. آهنگ‌هایی از این هنرمند در بازی‌های San Andreas و GTA 4 قرار داده شده‌اند و وی باری دیگر نقش ۸-Ball را در Liberty City Stories ایفا می‌کند. یک فرد قابل‌توجه دیگری که در این بازی حضور دارد اما سلبریتی نیست مدیر بانک شعبهٔ Chinatown بانک لیبرتی است که توسط دن هوسر صداگذاری شده است. هوسر معاون اسبق راکستار و نویسنده و تهیه‌کننده GTA 3 است.

سلبریتی‌های GTA: Vice City

در بازی که خیلی‌ها انتظارش را می‌کشیدند راکستار ما را به نسخهٔ میامی خود، وایس سیتی می‌برد تا داستانی از مواد مخدر، افراط و خیانت را روایت کند. Vice City دارای سلبریتی‌های معروف‌تری از عنوان پیش از خود بود و اولین بازی سری بود که در آن پروتاگونیست، تامی ورستی، صدا داشت. راکستار از ستارهٔ فیلم Goodfellas ری لیوتا برای صداگذاری تامی استفاده کرد. لیوتا خود معترف شده بود که خیلی اهل بازی نیست اما به نظر از موفقیت چشمگیر بازی خشنود بود. Vice City به سریع‌ترین بازی به فروش رفته در زمان خود تبدیل شد و تنها با گذشته دو روز از عرضه‌اش در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۲ یک میلیون و چهارصد هزار نسخه از آن به فروش رفت.

در یکی از اپیزودهای آخر شب با کونان اوبراین در سال ۲۰۰۳، از لیوتا درباره تجربه‌اش بر روی Vice City سؤال شد. وی به کونان پاسخ داد: «سرگرم‌کننده بود. شما به آنجا رفته و به مردم فحش می‌دهید.» اما در مصاحبه‌ای با IGN پیش از انتشار بازی، لیوتا گفت که پروسه ضبط دیالوگ‌ها «چالشی بزرگ» بود و «پروسه‌ای گسترده». او گفت: «شما دارید شخصیتی را خلق می‌کنید که تا پیش‌ازاین وجود خارجی نداشته است. من بازیکن هستم پس شما شخصیت مرا می‌بینید اما درعین‌حال انگار من شما هستم یا شما من هستید و تمامی سناریوهای مشابه دیگر. واقعاً خسته‌کننده است.»

با اینکه بخش اعظم این سری در ایالات متحده آمریکا قرار دارد، راکستار از تعدادی بازیگر انگلیسی برای بازی‌های خود استفاده کرده است. برای Vice City کمپانی دنی دایر را به کار گرفت تا صداگذاری کنت پال را انجام دهد. پال مسئول معتاد و تند سخن باند متال اسکاتلندی Love Fist است. یکی از اعضای گروه جز تورنت توسط کوین مک کید صداگذاری شده است که در آثاری چون Trainspotting و Rome حضور داشته است. مک کید چند سال بعد دوباره به جهان صداگذاری شخصیت‌های بازی ویدئویی بازمی‌گردد و با صدایش شخصیت محبوب جان «سوپ» مکتاویش را در Call of Duty: Modern Warfare 2 و دنبالهٔ آن به زندگی می‌آورد.

پیروی استخدام سلبریتی‌های انگلیسی راکستار موسیقیدان فیل کالینز را به کار می‌گیرد تا در نقش خودش در دنبالهٔ بازی Vice City Stories حضور یابد. او اولین سلبریتی حقیقی است که در نقش خودش در یک بازی GTA مورداستفاده قرار می‌گیرد. درعین‌حال، مدیر برنامه‌های کالینز توسط تیموتی اسپال صداگذاری شده بود که در فیلم‌های Harry Potter و The Last Samurai ایفای نقش کرده است. بازیکنان می‌توانند اجرای کالینز از موسیقی In The Air Tonight را در بازی مشاهده کنند. آهنگی که در اولین قسمت سری Miami Vice شنیده می‌شود.

با تأثیرگذاری زیاد Miami Vice بر روی Vice City چندان عجیب نیست که یکی از شخصیت‌های اصلی بازی توسط بازیگری از این مجموعه صداگذاری شده است. کمتر بازیکنانی پیدا می‌شوند که لنس ونس را فراموش کرده باشند که توسط فیلیپ مایکل توماس صداگذاری شده است. او در Miami Vice نقش کارآگاه ریکاردو تابز را برعهده داشت. بازیگر پورتوریکویی لوئیس گوزمان اجرای فوق‌العاده‌ای در نقش سرکرده مواد فروشان ریکاردو دیاز تندخو و چرب‌زبان داشت. گوزمان همچنین در یکی از اپیزودهای Miami Vice حضور پیدا کرد. اما راکستار برای صداگذاری شخصیت‌های فرعی به دنبال استاندارد بالاتری از مجموعه تلویزیونی بود که از آن الهام گرفته بود. رهبر Cubans توسط اومبرتو روبینا توسط بازیگر مشهور مکزیکی آمریکایی دنی ترخو صداگذاری شده است و فیل کسیدی علاقه‌مند به سلاح توسط گری بیوسی صداگذاری شده است. از طرف دیگر لی میجرز بازیگر مجموعه تلویزیونی The Fall Guy شخصیت میچ بیکر رهبر Vice City Bikers را صداگذاری کرد. برای صداگذاری یکی از شخصیت‌های اصلی که به پروتاگونیست مأموریت می‌دهد، کارگردان استیو اسکات راکستار به سراغ بازیگر دنیس هاپر رفت. فیروزه بالک که در فیلم‌های The Craft و American History X برای صداگذاری دختر سرکرده مواد فروشان خوان کورتز انتخاب شد.

پتانسیل فساد در خریدوفروش املاک همیشه موضوعی بوده است که بازی‌های GTA به آن پرداخته‌اند و اَوری کارینگتون نیز یکی از عوامل اصلی خرید و فروش‌های کلاه بردارانه در Vice City بود. راکستار برای صداگذاری این شخصیت بازیگر برت رینولدز را برگزید. متأسفانه با اینکه اجرای رینولدز در بازی فوق‌العاده است، کارکردن با او چندان راحت نبوده است. در مصاحبه‌ای با Vulture در سال ۲۰۱۸ دن هوسر زمانی را به یاد می‌آورد که او و رینولدز بر سر سکانسی در Vice City بحثشان بالا گرفت که در پی آن رینولدز با فریاد خواسته او را از اتاق بیرون کنند.

شخصیت کن روزنبرگ که در بازی‌های Vice City و San Andreas توسط ویلیام فیچنر صداگذاری شده است که در آثاری چون Heat و Prison Break حضور داشته است. به نظر می‌رسد شخصیت روزنبرگ از دیوید کلاینفلد یک وکیل معتاد دیگر که به مجرمان در فیلم سینمایی Carlito’s Way کمک می‌کند الهام گرفته است. در San Andreas پروتاگونیست بازی سی جی به روزنبرگ برای رهایی از دست سالواتوره لیون کمک می‌کند و او دربارهٔ روزهای همکاری اش با تامی ورستی با سی جی صحبت می‌کند. تام سایزمور یکی دیگر از بازیگران فیلم Heat صداگذاری سانی فورلی، رئیس ورستی را برعهده داشت. رابرت داوی که در کنار سایزمور در فیلم The Bronx Bull صداگذاری خوان کورتز را انجام می‌دهد. صدای خوانندهٔ گروه Blondie، دبی هری را نیز می‌شود در بازی شنید و آهنگ‌های باند او Atomic و Heart of Glass از ایستگاه رادیویی Wave 103 پخش می‌شود. علاوه بر این رپر آنکل لوک نیز با نام دی جی لوک در ایستگاه رادیویی Fresh 105 FM حضور دارد.

از دیگر سلبریتی‌هایی که در این بازی حضور داشتند می‌شود به لاورنس تیلور بازیکن فوتبال آمریکایی و بازیگر و نویسنده ویل ویتون اشاره کرد که صداگذاری مجری رادیویی ریچارد برنز را برعهده داشت.

سلبریتی‌های GTA: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas از همه نظر جاه‌طلبانه‌تر از دیگر بازی‌های پیشین سری بود. نقشه بازی بسیار بزرگ شده بود و شامل نسخه‌های تخیلی از لس‌آنجلس (لس سانتوس)، سانفرانسیسکو (سان فیرو)، لاس‌وگاس (لاس ونتوراس) و شهرهای کوچک‌تر و چشم‌اندازهای روستایی می‌شد. تمامی این مناطق صحنه‌ای گسترده برای قراردادن داستان بازی در اوایل دهه نود میلادی بودند که از رقابت میان گنگ‌های خیابانی بلادز و کریپس، رسوایی رمپارت و شورش‌های سال ۹۲ لس‌آنجلس الهام گرفته بود.

این داستان برای به‌کارگرفتن سلبریتی‌ها عالی بود. برای سومین بازی پلی‌استیشن ۲ خود راکستار به استخدام سلبریتی‌های عرصه‌های مختلف هنری ادامه داد. برای شخصیت اصلی بازی کارل سی جی جانسون اما راکستار به سراغ فردی کمتر شناخته شده رفت. کریستوفر بلارد که با نام هنری Young Maylay فعالیت می‌کند در زمان عرضه San Andreas در اکتبر ۲۰۰۴ در اواسط بیست سالگی خود بود. نقش سی جی اولین فعالیت صداپیشگی او بود. این رپر که در لس‌آنجلس به دنیا آمده بود شاهد درگیری میان گنگ‌ها و فقر گسترده در این منطقه بود. او پس از اینکه یکی از نویسندگان اصلی San Andreas دی جی پو (رپر) با او تماس گرفت و این دو درباره موسیقی صحبت کردند برای گزینش در نقش سی جی دعوت شد. هرچند بدون اطلاع این رپر جوان، مکالمهٔ صورت‌گرفته بین او و پو بر روی اسپیکر بوده است و اعضای تیم راکستار پس از شنیدن این مکالمه از دی جی پو خواستند او را برای گزینش دعوت کند. از طرف دیگر میلی برادرزادهٔ شان سولو فونتنو است که صداگذاری شخصیت فرانکلین در GTA 5 را برعهده داشت.

با اینکه راکستار برای پروتاگونیست این بازی از یک سلبریتی معروف استفاده نکرد اما برای بسیاری از شخصیت‌های فرعی خود به سراغ اسامی بزرگ رفت. معروف‌ترین نامی که در لیست صداگذاران San Andreas دیده می‌شود ساموئل ال جکسون است که صداگذاری افسر فرانک تنپنی را برعهده داشت. این بازیگر شاید این روزها با نقش نیک فیوری در فیلم‌های مارول شناخته شود اما در آن زمان بازی در فیلم‌هایی مثل Menace II Society، Pulp Fiction و Goodfellas او را به بهترین گزینه برای صداپیشگی در سری Grand Theft Auto تبدیل کرد. صدای او کاریزما و شرارت لازم برای جان بخشیدن به این شخصیت به‌یادماندنی را داشت.

فرانک تنپنی فرماندهٔ واحد کرش بود، واحد فوق‌العاده فاسدی در نیروی پلیس لس سانتوس که پول و منابع به‌دست‌آمده از گنگ‌های خیابانی را بالا کشیده و در عوض خودشان جرائم مختلفی از جمله کتک‌زدن و تیراندازی بی‌جهت را مرتکب می‌شدند. تنپنی در کنار معاون خود، افسر ادی پولاسکی که توسط کریس پن بازیگر فیلم Reservoir Dogs صداگذاری شده بود به این فعالیت‌های مجرمانه دست می‌زد. پن که متأسفانه در سال ۲۰۰۶ درگذشت برادر جوان‌تر شان پن بود. فرانک وینسنت نیز برای صداگذاری مجدد سالواتوره لیون در این بازی حضور پیدا کرد و حتی سی جی را برای یک مأموریت به لیبرتی سیتی می‌برد.

خانواده سی جی یکی از اجزای فراموش‌نشدنی San Andreas هستند و فایزون لاو که با آثاری چون Don’t Be a Menace و Fear of a Black Hat شناخته می‌شود صداپیشگی سوییت جانسون برادر سی جی را برعهده داشت. برای صداگذاری خواهر دوست‌داشتنی سی جی، کندل، رپر یولاندا «یویو» ویتکر انتخاب شد که یکی از پرهایی بود که آیس کیوب در اوایل دهه نود میلادی مرتباً با او همکاری می‌کرد.

راکستار برای San Andreas تا حد زیادی سعی داشت اتمسفر رپ و هیپ‌هاپ را در جهان بازی برقرار کند و برای این کار آیس – تی یکی از اولین رپرهای ژانر گنگستا رپ برای صداپیشگی شخصیت مد داگ انتخاب شد. در بازی آیندهٔ رپری مد داگ پس از آنکه سی جی دفتر اشعارش را می دزد دچار تزلزل می‌شود اما آنها بعداً با هم متحد می‌شوند. آیس-تی همچنین با نام خودش در ایستگاه رادیویی News Radio حضور دارد. از دیگر افرادی که از عرصهٔ رپ برای حضور در بازی انتخاب شدند The Game بود. با اینکه او در زمان عرضهٔ San Andreas هنوز به شهرت نرسیده بود برای صداگذاری یکی از آنتاگونیست‌های فرعی بازی بی داپ برگزیده شد. The Game که متولد کامپتون است پس از کشف استعدادش توسط دکتر دره و انتشار آلبوم خود در سال ۲۰۰۵ به شهرت قابل‌توجهی دست‌یافته است.

یکی از اسطوره‌های هیپ‌هاپ وست کوست، آرون تیلر که با نام هنری ام سی ایت شناخته می‌شود و عضو گروه گنگستا رپ Most Wanted است نیز در این حضور دارد. Hood Took Me Under از آهنگ‌های سال ۱۹۹۲ گروه در ساندترک بازی قرار دارد و علاوه بر این ام سی ایت خود صداگذاری شخصیت رایدر در بازی را برعهده دارد. از طرف دیگر چاک دی. از گروه Public Enemy صداگذاری دی جی فورث رایت ام سی را در ایستگاه رادیویی Playback FM انجام داد. راکستار در کنار استفاده از رپرها و خواننده‌های هیپ‌هاپ به سراغ هنرمندان ژانرهای دیگر نیز رفت. کمپانی‌شان رایدر خواننده، شاعر و آهنگ‌ساز و خواننده گروه The Happy Mondays را برای صداگذاری شخصیت مکر که خود خوانندهٔ اصلی گروه راک بریتانیایی The Gurning Chimps در بازی است انتخاب کرد.

بااین‌حال شناخته‌شده‌ترین نام متعلق به ژانر راک که در بازی به چشم می‌خورد نام اسطورهٔ ماندگار راک، اکسل رز است. رز صداگذاری دی جی تامی اسمیت را برعهده گرفت که مجری ایستگاه رادیویی موسیقی راک کلاسیک بازی K-DST است. GTA: San Andreas همچنین شاهد حضور بازیگران فراوانی بود. کلیفتون پاول بازیگری که در آثاری چون Menace II Society، Dead Presidents و Rush Hour ایفای نقش کرده بود برای صداگذاری شخصیت بیگ اسموک خائن برگزیده شد. سزار، یکی از اعضای گروه Aztecas و دوست‌پسر خواهر سی جی، توسط کلیفتون کالینز جونیور صداگذاری شد که در فیلم‌هایی چون Capote و سریال Westworld حضور داشت.

راکستار برای این بازی دوباره به سراغ بازیگران Easy Rider رفت و این بار پیتر فوندا را به کار گرفت. او در نقش The Truth در بازی حضور داشت. بازیگر و کمدین دیوید کراس که در مجموعه طنز Arrested Development بازی کرده بود برای صداگذاری زیرو صاحب اسباب‌بازی‌فروشی Zero RC استفاده کرد. چارلز مورفی، برادر بزرگ‌تر ادی مورفی که با حضورش در برنامهٔ The Chappelle Show شناخته می‌شد صداگذاری Jizzy B را در San Andreas انجام داد. مجری رادیویی و بازیگر کرت الکساندر که بیشتر با لقب Big Boy شناخته می‌شود یکی از اعضای گروه Grove Street با نام بری «خرس بزرگ» تورن را صداگذاری کرد و صدای کمدین اندی دیک را می‌شود در بخش باغبانی ایستگاه رادیویی West Coast Talk Radio شنید. در نهایت، جیمز وودز برای صداپیشگی در نقش مایک تورنی، مأموری که برای دولت کار می‌کرد اما در انتها با سی جی همکاری می‌کند انتخاب شد.

سلبریتی‌های Grand Theft Auto 4

در بازی بعدی Grand Theft Auto خود، راکستار شروع به فاصله‌گرفتن از آوردن سلبریتی‌ها کرد. همان‌طور که در مصاحبهٔ اشاره شده با Vulture توضیح داده شد، دن هوسر معترف شد که کارکردن با سلبریتی‌هایی چون برت رینولدز مشکلات خودش را دارد. او همچنین به مشکل برخوردن با چاک دی. در بازی San Andreas اشاره کرد تا جایی که مجبور شد از کارگردان دیگر بازی کمک بگیرد.

هوسر توضیح داد: «ما دیگر از بازیگران معروف به‌خاطر غرورشان استفاده نمی‌کنیم و مهم‌تر از همه به‌خاطر اینکه باور داریم بازیکنان با شنیدن صداپیشگان با استعدادی که صدایشان را نمی‌شناسند بهتر جذب جهان بازی می‌شوند.» علاوه بر این راکستار قصد داشت داستانی اورجینال‌تر برای Grand Theft Auto 4 بنویسد. داستانی که دیگر تمرکز زیادی بر روی گرامیداشت فیلم‌های کلاسیک ژانر جنایی نداشت. به طور خلاصه، صحنه آمادهٔ ساخت بازی بود که دیگر خیلی به افراد مشهور متکی نبود. بااین‌حال GTA 4 از تعداد محدودی سلبریتی استفاده کرد که بسیاری در نقش خودشان در بازی ظاهر شدند. ریکی جرویز ستاره و نویسنده نسخه اورجینال انگلیسی The Office استندآپ دیجیتالی را در بازی اجرا کرد که بازیکنان می‌توانستند آن را با رفتن به Split Sides Comedy Club تماشا کنند. کمدین کت ویلیامز که در My Wife and Kids و The Tracy Morgan Show بازی کرد نیز در Split Sides برنامه اجرا کرد. علاوه بر این یک استندآپ جدید دیگر در The Lost and Damned اولین بستهٔ الحاقی GTA 4 با اجرای کمدین انگلیسی فرانکی بویل قرار داده شد.

بازیگر مجموعهٔ Ted Lasso جیسون سودیکیس مجری ایستگاه رادیویی حزب راستی WKTT است و کمدین امید جلیلی در نقش یک املاکی فوق‌العاده ثروتمند به نام یوسف امیر ایفای نقش می‌کند که بعداً در GTA Online نیز حضور پیدا می‌کند. بازیگر مجموعه طنز Brooklyn Nine-Nine چلسی پرتی صداگذار شخصیت لوری ویلیامز جونز است که در برنامهٔ Just of Unjust ظاهر می‌شود. علاوه بر این، نقش‌های کوتاه دیگر بسیاری در بازی توسط افراد شاخص ایفا شدند از جمله کارل لاگرفلد طراح مد آلمانی که در نقش خودش در بازی حضور داشت و مجری ایستگاه رادیویی K109 بود. ویل فورته بازیگر مجموعهٔ Parks and Rec در نقش مجری رادیویی مارتین سیریس ایفای نقش کرد، کمدین و بازیگر بیل بر صداگذار موتورسوار Lost Motorcycle Club جیسون مایکلز در بازی و بستهٔ الحاقی آن بود و بازیگر و کارگردان آدریان مارتینز برای صداپیشگی شخصیت برایان جرمی یکی دیگر از اعضای Lost Motorcycle Club به او ملحق شد.

بازیگر و دی جامائیکایی کارل برادشاو در نقش خود ظاهر می‌شود و مجری ایستگاه رادیویی Tuff Gong Radio است، بس روتن کشتی‌گیر کشتی حرفه‌ای نسخهٔ طنزآمیزی از خودش را در The Men’s Room ایفا می‌کند، بازیگر مایکل بائر در مأموریت Three-Leafed Clover حضور دارد و کسی است که به شریک مایکل کین شلیک می‌کند. گاهی اوقات می‌شود صدای ایگی پاپ را در میان این امواج رادیویی شنید زیرا او مجری ایستگاهی رادیویی موسیقی راک کلاسیک Liberty Rock Radio است. باند سابق او The Stooges نیز در بازی مورداستفاده قرار گرفته است و آهنگ I Wanna Be Your Dog از آنها را می‌شود از رادیو شنید. بازیگر ژولیت لوئیس یک مجری رادیویی دیگر است و میزبان ایستگاه رادیویی راک مدرن Radio Broker است.

سلبریتی‌های Grand Theft Auto 5 و GTA Online

در آخرین عنوان منتشر شده از فرنچایز Grand Theft Auto، راکستار تعداد سلبریتی‌های استفاده شده در بازی را بیش‌ازپیش کم کرد اما با اینکه شخصیت‌های اصلی را ستارگان معروف تشکیل نداده بودند ایستگاه‌های رادیویی درون بازی میزبان تعدادی سلبریتی بودند که همگی نسخه‌ای تخیلی از خودشان را بازی کردند. یکی از این افراد کارا دلاوین بازیگر فیلم‌های Paper Towns و Suicide Squad بود. در زمان عرضهٔ GTA 5 در سال ۲۰۱۳ دلاوین تنها ۲۱ سال داشت و هنوز فیلم‌های زیادی را در کارنامهٔ کاری خود نداشت و بزرگ‌ترین نقش او در فیلم Anna Karenina بود. دلاوین در آن زمان بیشتر به‌عنوان یک مدل شناخته می‌شد اما راکستار او را برای نقش دی جی ایستگاه رادیویی Non Stop Pop FM که علاقهٔ ویژه‌ای به دنس پاپ دارد برگزید.

کمدین و بازیگر دنی مک براید در نقش دوان اِرل میزبان برنامهٔ رادیویی Beyond Insemination حضور پیدا کرد که در برنامهٔ خود دربارهٔ تفریحاتی چون ماهیگیری و کشاورزی صحبت می‌کند. نوازندهٔ بیس باند Parliament بوتسی کالینز در برنامه رادیویی Space 103.2 حضور دارد. آهنگ‌ساز جامائیکایی مرحوم لی پری در نقش دی جی ایستگاه رادیویی Blue Ark فعالیت می‌کند. این اولین باری نیست که پری در بازی GTA حضور پیدا می‌کند. تعدادی از آهنگ‌های او و باندش The Upsetters در بازی‌های قبلی فرنچایز مورداستفاده قرار گرفته‌اند.

صدای آرامش‌بخش کنی لاگینز موزیسین سافت راک را می‌شود در ایستگاه رادیویی Los Santos Rock Radio شنید. ازآنجایی‌که دو آهنگ لاگینز Highway to the Danger Zone و I’m Free در بازی نیز قرار دارند لاگینز به شکل جالبی آهنگ‌های خودش را در برنامه معرفی می‌کند. سلبریتی کمتر شناخته‌شده‌تر جسکو وایت مجری ایستگاه رادیویی Rebel Radio است. وایت که بیشتر به تپ دنسر بودن شناخته می‌شود لیست موسیقی‌های پخش شده در این ایستگاه رادیویی را انتخاب کرده است. او همچنین یکی از معدود افرادی است که به‌صورت فیزیکی در GTA 5 حضور دارد که می‌شود او را در حین تپ دنس بر روی اسکله Foreclosed North Alamo مشاهده کرد. وایت چند مستند دربارهٔ زندگی خود و دست‌وپنجه نرم کردن با افسردگی و مصرف مواد مخدر تولید کرده است.

در نهایت باید به لازلو جونز اشاره کرد. هواداران سری GTA می‌دانند که او جلسات رادیویی زیادی را با تعاملات خنده‌دارش با تماس‌گیرندگان و میهمانان به‌یادماندنی کرده است. صدای لازلو از GTA 3 تابه‌حال در ایستگاه رادیویی Chatterbox FM مورداستفاده قرار گرفته است. آنچه که شاید از آن اطلاع نداشته باشید این است که لازلو جونز فردی حقیقی است و یکی از اعضای اسبق راکستار که بر روی عناوین مختلفی از این کمپانی از جمله نویسندگی برای بازی‌هایی چون Max Payne 3، Red Dead Redemption و بازی‌های GTA کارکرده است. او برای اولین‌بار به‌صورت فیزیکی در بازی GTA 5 حضور پیدا کرد و در تعدادی از مأموریت‌ها مشارکت داشت و صدایش را می‌شد از ایستگاه‌های رادیویی مختلف شنید از جمله ایستگاه Chattersphere که رفرنسی به ایستگاه رادیویی خود او در GTA 3 است. او همچنین با معرفی Nightclubs در یکی از آپدیت‌های GTA Online در این بخش نیز دیده می‌شود. لازلو همچنین در برنامه Fame of Shame نسخهٔ طنزآمیز بازی از سری معروف The X Factor فرد آرمیسن را همراهی می‌کند.

حال که صحبت از GTA Online شد باید خاطرنشان شویم که دکتر دره در نقش خودش در مأموریت‌های Cayo Perico Heist و The Contract حضور دارد. صدای این هنرمند هیپ‌هاپ به نام را می‌شود در آهنگ‌های بازی‌های San Andreas و GTA 5 شنید. جیمز «جیمی» آیوین تهیه‌کننده فیلم و موسیقی نیز در نقش خود در مأموریت‌های Cayo Perico Heist حضور دارد. نویسندهٔ بازی‌های راکستار، تهیه‌کننده موسیقی و رپر مارک جردن نیز در این مأموریت‌ها در نقش خودش ظهر می‌شود. علاوه بر این وی یکی از مجری‌های ایستگاه رادیویی West Coast Classics در بازی است.

منبع: IGN

