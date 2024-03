پیکسار اولین تصویر از احساس نوستالژی در انیمیشن Inside Out 2 را منتشر کرد

استودیو پیکسار تصویر هنری جدیدی از انیمیشن مورد انتظار Inside Out 2 منتشر کرده که نگاهی بر یکی از احساسات دیده نشده در این دنباله دارد.

تصویر تازه منتشر شده از ساخته جدید دیزنی و پیکسار، معرفی احساس جدید دیگری است که قبلا در تریلرها ندیدیم. این تصویر را اکانت پیکسار در شبکه اجتماعی X به اشتراک گذاشته که اولین نگاه بر احساس نوستالژی است که انتظار می‌رود در این دنباله به شکل پیرزن دوست داشتنی دیده شود. این ممکن است همان شخصیت مرموزی باشد که جون اسکویب صداپیشگی‌اش را برعهده دارد.

Inside Out, Inside Out 2, نقد و بررسی انیمیشن Inside Out

منبع متن: gamefa