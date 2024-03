ساخت اقتباس تلویزیونی The Seven Dials Mystery توسط کمپانی نتفلیکس

کمپانی نتفلیکس در نظر دارد تا با در همکاری با شورارنر مجموعه تلویزیونی Doctor Who اقتباسی از داستان The Seven Dials Mystery آگاتا کریستی را خلق نماید.