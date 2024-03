اکران فیلم Wolf Man به سال ۲۰۲۵ موکول شد

اکران فیلم Wolf Man که ریبوتی از فیلمی کلاسیک به همین نام است، به سال ۲۰۲۵ میلادی موکول شده است.

کمپانی یونیورسال پیکچرز و بلوم‌هاوس فیلم «مرد گرگ‌نما» را برای اکران در ماه اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی زمان‌بندی کرده بودند اما حالا تصمیم گرفتند تا اکران این اثر سینمایی را چندین ماه به تأخیر بیندازند. این اثر سینمایی به عنوان برداشتی تازه و ترسناک از فیلمی کلاسیک، هیولایی و ترسناک از همین کمپانی یونیورسال توصیف شده است.

سُکان کارگردانی این اثر سینمایی تازه را لی وانل در دست دارد که خود او به همراه کوربت تاک، لورن شوکر بلوم و ربکا آنجلو فیلم‌نامه این اثر سینمایی را قلم زده‌اند، کسانی که اخیرا فیلم‌نامه فیلم Dumb Money را نوشته‌اند. نامزد جایزه گلدن گلوب یعنی کریستوفر ابوت که سابقه حضور در آثاری همچون فیلم Poor Things، فیلم Catch-22 و فیلم It Comes at Night را دارد، نقش مردی را در این فیلم بازی می‌کند که خانواده‌اش توسط یک شکارچی مرگبار به وحشت افتاده‌اند.

در این اثر سینمایی، کریستوفر ابوت بار دیگر در کنار جولیا گارنر نقش‌آفرینی می‌کند؛ این دو قبلا در فیلم Martha, Marcy, May, Marlene محصول سال ۲۰۱۱ میلادی با یکدیگر همکاری داشتند که اولین تجربه بازیگری حرفه‌ای جولیا گارنر به شمار می‌رفت.

در حال حاضر جزئیات داستانی بیشتری از فیلم «مرگ گرگ‌نما» در دست نیست اما این اثر سینمایی با حضور بازیگر دیگری به نام دنیل ددوایلر نیز خواهد بود. فیلم «مرد گرگ‌نما» در تاریخ ۱۷ ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۲۷ دی ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران خواهد شد.

