شینجی میکامی استودیوی جدیدی تاسیس کرد

میکامی کسی بود که ژانر ترس و بقا را بر سر زبان‌ها انداخت و برخی از بهترین آثار این سبک را کارگردانی کرد. او در چند سال گذشته بخشی از استودیوی تانگو گیم‌ورکس (Tango Gameworks) بود و در سال ۲۰۲۳ آن را ترک کرد. او در حال حاضر با شرکت Grasshopper Manufacture روی بازسازی Shadows of the Damned کار می‌کند.

او اولین کارگردانی خود را با اولین نسخه از رزیدنت اویل تجربه کرد. او در ادامه کار خود را با سبک ترس و بقا با خلق سری The Evil Within را خلق کرد. گفتنی است که خود میکامی شخصا تاسیس KAMUY را اعلام نکرده است، اما این موضوع در بیوگرافی او در وبسایت بازی Shadows of the Damned: Hella Remastered گنجانده شده است. اطلاعات دیگری در مورد این شرکت ذکر نشده است و هیچ حسابیی در رسانه‌های اجتماعی، هیچ وبسایت رسمی یا هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد سمت او در این شرکت جدید چیست.

این همچنین پس از آن اتفاق افتاد که میکامی اظهار داشت که معتقد است همکاری با تانگو برای The Evil Within ۳ ممکن است انجام شود. از طرفی با بازسازی‌های دیگری از رزیدنت اویل، همچنین جای تعجب دارد که او به جموعه‌ای که به پایه‌گذاری آن کمک کرده بازنگشت. به طور کلی این توسعه‌دهنده پرکار گزینه‌های زیادی داشت اما تصمیم گرفت یک شرکت جدید دیگر تاسیس کند. در هر صورت این خبر خوبی است و می‌تواند به معنای بازی‌های جدید باشد.

میکامی ممکن است روی یک پروژه‌ی شخصی کار کند یا به سادگی منتظر زمان مناسب برای اعلام یک آی‌پی AAA جدید باشد. با وجود تعدادی از استودیو‌های AAA که تعدیل نیرو را تجربه کرده‌اند، صنعت پر از استعداد‌های با تجربه‌ای است که او می‌تواند از آن‌ها استفاده کند و در واقع اکنون زمان مناسبی برای اعلام تاسیس یک استودیوی جدید با یک پروژه‌ی در حال انجام جدید است.

منبع: Gematsu

