تریلر انیمیشن سریالی Ariel نسخه‌فرعی انیمیشن The Little Mermaid

به تازگی دیزنی تریلری را برای انیمیشن سریالی Ariel منتشر کرده که نسخه‌فرعی انیمیشن The Little Mermaid است. انیمیشن The Little Mermaid از جمله آثار درخشان و برجسته دیزنی به شمار می‌رود و حالا نیز نسخه‌ای فرعی از آن تحت عنوان انیمیشن سریالی Ariel ساخته شده است که قرار است داستانی از ماجراجویی‌های این شخصیت […]