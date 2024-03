تریلر فیلم Woody Woodpecker Goes to Camp منتشر شد

وودی وودپکر یکی از قدیمی‌ترین شخصیت‌های انیمیشنی است و به تازگی تریلری از فیلم لایو اکشن جدید این شخصیت با عنوان Woody Woodpecker Goes to Camp منتشر شده است. فیلم Woody Woodpecker Goes to Camp همانند سری قبلی‌اش که در سال ۲۰۱۷ پخش شد، ترکیبی از انیمیشن و لایو اکشن است. با اینکه اقتباسی که […]